Köper hyreshus för miljarder

Willhem förvärvar drygt 870 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholmsområdet. Säljare är Riksbyggen och underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt två miljarder kronor.

Affären omfattar sex hyresrättsprojekt som utvecklats av Riksbyggen. Tre av projekten är färdigställda med planerat tillträde under Q1 2020 och Q3 2020. Övriga tre projekt är under uppförande och beräknas vara färdigställda under 2021 och 2022.

Attraktiva lägen

Fastigheterna har attraktiva A-lägen i Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Nyköping samt Haninge. Lägenheterna är i storlekarna 1-4 rum och kök och projektets totala area är 44 109 kvadratmeter.

− Det är generellt intressant för oss att fortsätta förvärva nyckelfärdiga projekt, och att växa i Stockholmsområdet är en del av vår tillväxtstrategi. Projekten tillför en bra volym till vårt befintliga bestånd och ger oss en allt starkare marknadsposition i Stockholm, säger Willhems vd Mikael Granath i ett pressmeddelande.

Anders Siljevall