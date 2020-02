Fabege höjer utdelning, stark nettouthyrning

Fabeges förvaltningsresultat stärktes i det fjärde kvartalet och bolaget höjer utdelningen. Dessutom vände nettouthyrningen till plus igen efter ett svagt tredje kvartal.

Förvaltningsresultatet uppgick till 394 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, upp från 351 miljoner under motsvarande period föregående år. Utdelningen höjs från 2,65 till 3,20 kronor per aktie.

Nettouthyrningen, som var negativt i det tredje kvartalet, uppgick till 55 miljoner kronor efter större uthyrningar till TietoEvry och Arbetsmiljöverket. För helåret var nettouthyrningen dock negativ, efter en större uppsägning från Skatteverket i det första kvartalet.

– Borträknat Skatteverkets uppsägning uppgick nettouthyrningen för helåret i den löpande förvaltningen till 9 miljoner kronor. Därtill kom projektuthyrningar på 61 miljoner kronor, kommenterar Fabeges vd Stefan Dahlbo i rapporten.

Hyrorna väntas stiga i makligare takt framöver

Bolaget tror att på en fortsatt stark hyresmarknad med fortsatt stigande hyror i Stockholm.

– Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan från såväl svenska som internationella intressen för förvärv av fastigheter i Stockholm. Jag är övertygad att vi kommer se transaktioner på, för sina områden, nya rekordnivåer, skriver Dahlbo.

Under året ökade hyrorna i Fabeges omförhandlade avtal med cirka 19 procent.

– Ökningstakten förväntas minska under 2020 då kommande omförhandlingar avser kontrakt skrivna under senare år och därmed högre hyror som skall omförhandlas. Vi räknar dock med ett positivt netto på minst 10 procent under 2020, spår Dahlbo.

Sjunkande avkastningskrav bidrog till stigande fastighetsvärden

Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt om 1 878 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (1 560), varav projekt stod för 217 miljoner (384).

– Avkastningskraven fortsatte ned under fjärde kvartalet och kommande transaktioner på Stockholmsmarknaden förväntas ske på än lägre nivåer, kommenterar Dahlbo.

Det genomsnittliga avkastningskravet för helåret anges till 3,97 procent (4,13).

