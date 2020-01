Sökes: Unga ledare inom samhällsbyggnad

CMB, Centre for management of the built environment, kopplat till Chalmers i Göteborg, delar varje år ut priset Guldhuset till unga ledare inom samhällsbyggnad. Kicki Björklind, vd för Bostadsbolaget och ordförande för juryn till CMB, berättar hur det går med årets nomineringar.