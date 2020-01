Sagax investerar kvarts miljard i Finland

Sagax har förvärvat en obebyggd fastighet i Vanda, strax norr om centrala Helsingfors. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 245 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 23 600 kvadratmeter mark. Sagax har samtidigt avtalat om en totalentreprenad med den finska byggkoncernen SRV Group Plc omfattande 10 000 kvadratmeter lager- och verksamhetslokaler med tillhörande kontor.

Fastigheten förvärvas i bolagsform och tillträde har skett i dag, onsdag.

Sammanlagt uppgår investeringen till motsvarande 245 miljoner kronor.

Slutförs nästa år

Entreprenaden kommer att påbörjas under det första kvartalet 2020 och beräknas slutföras under det första kvartalet 2021. Fastighetens uthyrningsgrad uppgår till 76 procent. Hyresavtalens genomsnittliga löptid kommer att uppgå till 12 år vid entreprenadens slutförande. Återstående 24 procent av fastighetens hyresvärde omfattas av en femårig hyresgaranti. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till motsvarande 20 miljoner kronor per år.



Anders Siljevall