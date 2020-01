Finskt storuppdrag för Peab

Peab ska bygga en kontorsbyggnad och ett hotell i Kägeludden i Esbo Finland. Kontraktssumman uppgår till 38 miljoner euro.

Kontoret och hotellet ska bli delar i workspace- och hotellkomplexet Swing House, som sedan tidigare består av ett kontorshus – uppfört 2012.

Beställare av kontorsbyggnaden är Fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus C och av hotellet Fastighetsaktiebolag Espoon Swing Plus A.

Den nya kontorsbyggnaden får sju våningar och hotellet åtta våningar. Totalt handlar det om 22 700 bruttokvadratmeter. Den nya kontorsbyggnaden ska ligga bredvid den existerande kontorsbyggnaden samt hotellet som får en förbindelse till det nya kontoret.

– Vi är väldigt stolta över att få bygga dessa byggnader och visa vår kompetens som vi har erhållit genom erfarenhet från byggnation av åtskilliga kontorsbyggnader i huvudstadsregionen under de senaste åren, säger regionchef Marko Rinkinen, Peab Finland, i ett pressmeddelande.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i mars 2020 gällande kontorsbyggnaden och i juni 2020 gällande hotellet. För kontoret är inflyttning beräknad till oktober 2021 och för hotellet januari 2022.

Anders Siljevall