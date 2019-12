Vill du sälja? Börja med att bygga upp en crowd

Sanningarna om butikshandeln varierar över tid. Analytikern Mona Kjellberg upplever att den senaste tidens prat om “butiksdöden” ersatts av helt andra saker.

”Mamma, jag vill ha en Tomu Roblox-t-shirt!” utropade min 8-åriga dotter häromdagen. Tydligen har just Tomus Roblox-kläder extra hög kvalitet enligt henne, ”för det har Tomu faktiskt sagt!”. Om du som läsare inte vet detta, så är Tomu en youtuber som live-spelar Roblox.

Youtubers har fattat

Våra konsumtionsbeteenden förändras som bekant och digitaliseringen är inte en framtida trend – det är en verklighet som vi står mitt i. Antingen har man en crowd och har därmed en stor plattform att sälja passande produkter genom eller så har man en finfin idé och skapar sig en crowd på grund av denna. Tomu är bara ett exempel på det förstnämnda, där den samlade effekten av försäljningar av t-shirts genom liknande kanaler sannolikt gett den traditionella handeln åtminstone en liten känsla av konkurrens. Men, trots allt så måste man känna till – och tycka om – Tomu lika mycket som min dotter gör för att vilja shoppa i hans webbutik. Och jag vet inte, som sagt, om du som läser detta ofta tittar på hans kanal, men den är i alla fall ingen jag hade hamnat på av en slump tidigare.

När jag startade min bana som detaljhandelsanalytiker var mantrat ”läge, läge, läge” och ”retail is detail” följt av ”externhandeln dödar stadskärnan!”. Sedan övergick det så småningom till ”butiksdöden”, detaljhandelsskiftet och rekord efter rekord inom e-handeln. Nu tycker jag mig skönja en liten övergång till vanliga sägningar likt ”out of sight, out of mind” och ”bricks drive clicks”. Fysiska butiker kan alltså stärka e-handelsbolagen.

Verkligheten är inte svart eller vit och butiker har alltid slagits ut av olika fenomen genom tiderna; storbutiker, kedjefiering, externhandel, e-handel. Survival of the fittest.

Fysiska butiken gör comeback

I USA har Amazon fysiska butiker i konceptet 4-star och i Sverige ser vi exempel på flera e- handelsbolag som öppnar en fysisk butik som skyltfönster, kontakt med kunder och marknadsföring. ICSC genomförde nyligen en studie där öppnandet av fysiska butiker visade sig ha stor positiv påverkan på e-handelsbolagets omsättning.

Snart kommer vi ha varit i denna verklighet så länge att vi slutar skilja på konsumtion i olika kanaler – konsumtion är konsumtion och var man lägger sin peng beror på tillfället, varan, personen och läget. Ingen frågar ju idag om man betalade sin vara med mobilen, kortet eller cash. Pengar som pengar.

Utvecklingen går fort, men trots att vi benämner saker på nya sätt så är det summa summarum fortfarande ”läget, läget, läget” som gäller om den fysiska butiken ska kunna vara lönsam. Ja, och att även den har en crowd såklart och en finfin idé.

Mona Kjellberg, grundare och analytiker på Juni Strategi och analys