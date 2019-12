Varför ta anställning när du kan vara giggare?

Att gigga i fastighetsbranschen är inget nytt. Med en digitalisering som möjliggör distansarbete har den dock vuxit i en högre takt – främst hos äldre tjänstemän som lämnar sina positioner för att starta egen verksamhet. Är detta den enda kompatibla målgruppen för anställningsformen eller kan man som ung starta bolag och börja gigga?

Det finns en förutfattad mening om att det endast är de seniora tjänstemännen som är kompatibla med anställningsformen då de har byggt upp en erfarenhet under många decennier. Detta stämmer inte – i slutändan handlar alla jobb, enkla som kvalificerade, om att sälja en viss tjänst oavsett om det är som anställd eller egenföretagare.

Anställningsformen i sig avgör bara säkerheten samt möjligheten till att ”växla” mellan parametrarna inkomst, flexibilitet och arbetsuppgifter. Trots sin ovanlighet bland unga tror jag populariteten för anställningsformen kommer att öka successivt då den yngre generationen är känd för att ha höga krav på sin tillvaro. Möjligtvis tror jag att ovanligheten beror på att konceptet går något under radarn och att många unga inte har bekantat sig med det än.

Förutsättningarna som ung egenföretagare

Jag tror att det finns goda chanser att testa vingarna som egenföretagare redan efter att ha arbetat några år som anställd. Att exponera sig för olika arbetsuppgifter inom flertalet områden de första åren efter examen är dock viktigt för att ha en kunskapsmässig bredd och kunna ta sig an en större variation av uppdrag.

En stor fördel med att börja gigga som ung är att man inte har stora utgifter och åtaganden som senare i livet – något som gör det enklare att ta risker som man annars skulle undvika. Att kunna anta nya utmaningar på ens egna villkor och samtidigt upptäcka vad som är roligt att arbeta med är attraktivt. På baksidan av myntet finner man dock att året är kortare för en konsult då jobbmånaderna är färre, företagande kräver planering, bokföring, samt affärsutveckling. Det gäller att uppdragen som genomförs inkluderar ersättning för detta samt övriga kostnader som inte finns under andra anställningsformer.

Om du anser att flexibilitet väger tyngre än tryggheten som anställd bör du överväga att bli ung egenföretagare som jag.

Minskar risk för överbemanning

Helena Salomonsson, head of interim management på Newsec, har sett ett ökat intresse från marknaden att driva eget bolag och från Newsecs kunder att hyra in konsulter. Enligt henne ger kompetensbristen inom samhällsbyggnadssektorn goda möjligheter för konsulter att få jobb som egenföretagare med låg risk att stå utan uppdrag. I tider av osäkerhet kring konjunkturutvecklingen framåt är arbetsgivaren mer benägen att ta in konsulter då behoven kan vara tillfälliga vilket minimerar risken för överbemanning.

– Det som gör konsultlivet attraktivt är möjligheten till flexibilitet, att styra över sin tid samt möjlighet till personlig- och professionell utveckling där man får erfarenhet av många företags olika sätt att arbeta. Vi ser också en trend där konsulter går ihop i nätverk och skapar kluster med kompletterande kompetenser för att leverera en starkare helhet till kund. Interimsaffären inom Newsec har stadigt ökat för varje år sedan starten 2012 och i nätverket finns både seniora och juniora konsulter. Vi kan konstatera att den nya ekonomin eller ”giggandet” utan tvekan är på frammarsch och vi lär få se mer av olika typer av anställningsformer och sätt att organisera sig på, säger Helena Salomonsson.

Alexander Björck, konsult inom affärsutveckling, transaktion och förvaltning.

Kort bakgrund