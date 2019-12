Skanska säljer i Göteborg

Skanska har sålt vårdboendet Villa Kviberg i Kvibergs Ängar, i Göteborg till Altura. Transaktionen uppgår till cirka 290 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheten är under utveckling och kommer inrymma totalt 77 lägenheter. Den totala ytan uppgår till 5000 kvadratmeter. Byggnaden kommer även utrustas med solceller på taket och certifieras enligt LEED Gold. Vårdaktören Vardaga ska bedriva äldreomsorg i fastigheten.

– Vi är mycket glada över att vårt goda samarbete med Skanska fortsätter. De har gjort ett gediget arbete för att utveckla Kvibergs Ängar, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura i en kommentar.

Byggnationen är påbörjad och projektet planeras slutföras under sommaren 2021. Vardaga flyttar in under april 2021.

