Serneke gör miljardaffär i Göteborg

Serneke säljer fem markområden med tillhörande bostadsprojekt till Trenum – och får samtidigt uppdraget att bygga och utveckla de nära 900 hyresrätterna. Värdet beräknas till cirka 1,8 miljarder kronor.

Det är fastighetsbolaget Trenum AB som köper fem markområden med tillhörande bostadsprojekt i Borås, Göteborg, Trollhättan och Vänersborg av Serneke.

I avtalet ingår att Serneke får i uppdrag att projektutveckla och bygga de 875 bostäderna.

Trenum ägs gemensamt av Balder och Tredje AP-fonden och Marcus Hansson, vd på Trenum, säger i ett pressmeddelande att affären stämmer väl överens med bolagets strategi att förvärva nyproducerade hyresrätter.

– Affären med Serneke passar väl in i den strategin då Serneke, med sina koncepthus, har utvecklat en produkt som uppfyller hyresrättens krav på yteffektivitet utan att ge avkall på arkitektur och kvalitet, säger Marcus Hansson.

Bostadsprojekten baseras på Sernekes egenutvecklade koncepthus, som uppförs enligt en standardiserad modell och byggprocess.

– Det känns mycket bra att inleda ett strategiskt långsiktigt samarbete med ett bolag i Balder-koncernen. Det här är en affär som vi arbetat fram under en längre tid och som, utöver att den knyter en ny stark allians, också innebär bra ordervolym för vår entreprenadverksamhet under en tid framöver, säger Ola Serneke, vd och koncernchef för Serneke Group, i en kommentar.

Produktionsstart för de första projekten är beräknad till första kvartalet 2020 och under 2023 beräknas samtliga lägenheter stå klara.

Cushman & Wakefield har varit rådgivare åt Serneke i affären.

Andreas Jennische