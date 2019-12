Savills får grönt ljus att sköta fastigheter i City

Savills Property Management har fått fortsatt förtroende att förvalta fackförbundet ST:s fastigheter i Stockholms innerstad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR Förvaltning Savills

Fastigheterna Diamanten 12 och Infanteristen 8 består av kontor och bostäder om cirka 7 000 kvadratmeter på Kungsholmen och Östermalm.

– ST är en viktig kund för oss och deras fastigheter passar bra in i vårt förvaltningsbestånd. Vi har under åren renoverat fastigheterna, men det finns mer att utveckla och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Vilhelm Isberg, head of property management på Savills, i ett pressmeddelande.

Savills står för ekonomisk och teknisk förvaltning, samt drift och skötsel av fastigheterna.

Teresa Ahola