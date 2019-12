Oenig Riksbank höjer reporäntan till noll

Riksbanken höjer som väntat reporäntan 25 punkter till noll procent efter knappt fem år med minusränta. Ett par riksbanksledamöter reserverade sig dock mot beslutet, bland annat den nya ledamoten Anna Breman.

Inflationen har varit nära Riksbankens inflationsmål på 2 procent sedan början av 2017 och Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar för att inflationen ska vara nära målet även framöver, motiverar Riksbanken sitt beslut i ett pressmeddelande.

Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

Oenig riksbanksdirektion

Riksbanksledamöterna Anna Breman och Per Jansson reserverade sig mot beslutet att nu höja reporäntan.

Breman, som utsågs till direktionsledamot så sent som i november, anser att genom att vänta med att höja reporäntan i närtid ökar sannolikheten för att varaktigt behålla inflationen nära målet och det ökar även möjligheten att fortsätta med långsamma höjningar av reporäntan kommande år.

Breman föredrog en räntebana som indikerar en höjning under första halvåret 2020, under förutsättning att konjunkturen då har stabiliserats, och att räntan därefter höjs ungefär en gång per år under 2021 och 2022.

Jansson förespråkade en räntebana som indikerar att räntan höjs en bit in på prognosperioden, i ett läge då det kan antas att förutsättningarna för att klara inflationsmålet framöver ser lite bättre ut än för närvarande.

Reporäntan har varit negativ sedan i februari 2015.

Oskar von Bahr