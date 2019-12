Bromance bakom K-fastigheters framgång

K-Fastigheter börsnoterades i fredags under succéartade former. Fastighetsnytt talade i samband med detta med bolagets vd Jacob Karlsson och Erik Selin. De berättade bland annat om sin vänskap och hur K-Fastigheter ägnar sig åt matchmaking.

K-Fastigheter börsnoterades i fredags. Intresset bland investerare var mycket stort och aktien stängde upp hela 55 procent. Jacob Karlsson var mycket nöjd med mottagandet.

– Overkligt. Det är fantastiskt att få uppleva detta tillsammans med de lagspelare som varit med sedan dag ett, sade han till Fastighetsnytt efter att ha ringt in bolaget på börsen.

En av de som varit med från början är fastighetsprofilen Erik Selin, som för nio år sedan nappade på Jacob Karlssons idé att på ett kostnadseffektivt sätt producera attraktiva hyresbostäder. Selin tog den då 24-årige Karlsson under sina vingar och investerade i bolaget.

– Erik var med och trodde på mig och min affärsidé när jag stod med två tomma händer när jag bara hade en idé att presentera, utan något track record, utan någon historik, säger Karlsson.

– Han har varit mentor, rådgivare och bollplank, både privat och business sedan dag ett. Han har varit den som har guidat mig och hjälpt mig undvika fallgropar. Han är en fantastisk vän med en enorm tillgänglighet. Han betyder allt. Han har öppnat enormt många dörrar.

Erik Selin: Jacob får ta vid när jag dör

Idén bakom K-Fastigheter är att bygga egenutvecklade koncepthus som bolaget på repetitiv basis bygger om och om igen. Syftet är att varje produktion ska vara lite kostnadseffektivare och ha lite högre kvalitet än dess föregångare. Bolaget har tre sådana koncepthus.

Just det här att inte börja om från början varje gång man bygger ett hus utan att ständigt återupprepa var ett starkt bidragande skäl till att Selin hoppade på projektet. Han nappade dock inte bara på Karlssons goda idéer.

– Jag tyckte det var en fantastiskt fin person framförallt. Jag gillar att prata med Jacob. Han är alltid en energigivare. Efter betänketid sade jag att “vi kör ihop, vi kör evigt”. Vi får se. Jag är ju äldre och dör väl först så han får fortsätta, säger Selin.

Selin, som hade med sig flickvännen Isabella Löwengrip vid börsnoteringen, säger att det inte kostat honom så mycket, eller tagit så mycket tid, att bidra till K-Fastigheters utveckling. Han har dock kunnat vara till stor hjälp i vissa situationer, exempelvis när bolaget sökt finansiering.

– Om du är helt ny och ung, även om du har rätt affär, så är det inte helt lätt att gå till en bank och säga att nu behöver jag låna 100 miljoner för jag ska bygga hus. By the way så har jag aldrig gjort det tidigare. Den är inte jätteenkel, säger Selin till Fastighetsnytt.

Med tiden har det dock visat sig att framgångarna för K-Fastigheter även kommer Erik Selins Balder till del.

– Vi har nytta av det i Balder också. Både Balder och K-Fast bygger, så det är klart om vi gemensamt kan göra dubbelt så stora inköp så kommer alla vinna på det, säger han.

Tinder för hyresgäster

Jacob Karlsson är en frisk fläkt med många pigga idéer kring rörande byggande och fastigheter. En sådan är hur bolaget matchar ihop hyresgäster som kan tänkas trivas med varandra.

– Vi vill träffa varje hyresgäst och göra en intervju. Vi är väldigt engagerade i urvalsprocessen. Vi vill alltid titta våra kunder i ögonen och bilda oss en uppfattning, säger han.

Om det inte känns rätt så kan bolaget tacka nej till en hyresgäst.

– Absolut. Precis som i alla samarbeten mellan kund och leverantör så ska man känna förtroende mellan varandra, säger Jacob Karlsson.

Målet är att få till en sammansättning av en tredjedel yngre, en tredjedel medelålders, och en tredjedel äldre.

– Trivsel skapas inte av fräscha materialval utan det är de mjuka värdena. Hur pass bra man umgås med sina grannar. Är dina barn och grannens barn bästa vänner? Då är det väldigt jobbigt att flytta därifrån. Det är en mjuk faktor som ingen stenbänkskiva eller något annat flashigt materialval kan påverka.

Är det alltså matchmaking bolaget ägnar sig åt?

– Ja, inte minst för våra äldre i Sverige. I Sverige där vi har ett ganska rått och kallt klimat så spenderar vi mer tid inomhus än några andra. Den äldre generationen är bland de ensammaste som finns. Kan vi skapa förutsättningarna för att våra hyresgäster ska börja umgås och känna varandra så skapar vi också förutsättningar för trivsel.

Omflyttning kostar pengar

Även K-Fastigheter tjänar på om de boende trivs eftersom varje flytt kostar tid och pengar för bolaget. Enligt Karlsson undviker bolaget att ta ut maximal hyra av samma skäl.

– Och tar vi ut sista kronan så slår det direkt i omsättningshastigheten hos våra hyresgäster och varje omsättning kostar pengar. Vi en bättre långsiktig ekonomi genom inte att ta ut sista hundralappen, säger han.

Från husvagnsrengörare till fastighetsmiljardär

Jacob Karlsson är utbildad finansekonom och hade jobbat två år på bank innan han började med K-Fastigheter.

– Parallellt med mina studier så tvättade jag husvagnar och bockade rör på Backer, som är ett dotterbolag till Nibe.

Det var dock långt ifrån solklart att Karlsson skulle hamna i fastighetsbranschen. Som ung hade planer på att livnära sig som långdistanslöpare. En skada kom dock emellan vilket fick honom att byta bana.

– Jag googlade “passiva inkomster”. De tre högsta träffarna som kom upp på google var aktier, fastigheter och royalties från att skriva böcker. Och som dyslexiker så valde jag bort att skriva böcker och intresserade mig för aktier och fastigheter.

Det visade sig bli ett lyckat drag. K-Fastigheters aktie fortsätter upp på måndagen och har nu stigit nästan 80 procent från noteringskursen 105 kronor. Det innebär att bolaget har ett börsvärde kring 6 miljarder kronor. Enligt Holdings har Karlsson efter emissionen en ägarandel som motsvarar 38 procent av kapitalet i bolaget. Selins andel är lika stor.

Oskar von Bahr