Stendörren tar in en ny ekonomidirektör

Magnus Sundell lämnar sin roll som ekonomidirektör på Stendörren vid årsskiftet. Nu är efterträdaren utsedd.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF

Stendörren Fastigheter har utnämnt Per-Henrik Karlsson till ny ekonomidirektör med tillträde den 1 januari 2020. Per-Henrik Karlsson kommer närmast från rollen som redovisningschef på Stendörren Fastigheter och har tidigare arbetat som Head of nordic accounting and financial control på NREP.

– Det känns väldigt roligt att välkomna Per-Henrik till vår koncernledning och extra kul att vi har lyckats hitta en intern efterträdare till Magnus med en stark och relevant bakgrund, säger Mikael Nicander, vd på Stendörren i ett pressmeddelande.

Andreas Jennische