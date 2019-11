SBB lägger bud på Hemfosa

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har lagt ett rekommenderat uppköpsbud på Hemfosa. Det blir en av de största affärerna någonsin i Sverige och skapar en ny fastighetsjätte av europeiska mått.

SBB meddelade på fredagsmorgonen att man lägger ett bud på samtliga aktier i Hemfosa där man erbjuder 126,15 kronor för varje stamaktie och 194,63 kronor för varje preferensaktie i samhällsfastighetsbolaget. Det är en kraftig premie på stamaktien givet Hemfosas stängningskurs på börsen på torsdagen, 102,8 kronor, och en lite blygsammare premie på preffen som stängde på 192,5 kronor igår.

Hemfosas fastighetsvärde vid slutet på tredje kvartalet uppgick till 40 miljarder kronor och SBB:s till 30,8 miljarder kronor vilket gör att kombinerat blir SBB-Hemfosas fastighetsvärde 70,5 miljarder kronor. Det blir landets i särklass största samhällsfastighetsbolag och sannolikt ett av de största i Europa. Samtidigt blir ett sammanslaget bolaget ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag.

– Med denna transaktion skapar vi Nordens största bolag för social infrastruktur. Det sammanslagna bolaget skulle ha en attraktiv och stabil fastighetsportfölj kännetecknad av exponering mot nordiska välfärdsstater med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader och en diversifierad bas av hyresgäster. Det är en portfölj med noterbart låg risk tack vare den unika kombinationen av samhällsfastigheter med norska och svenska staten som största hyresgäster samt svenska reglerade hyresrätter, skriver SBB:s vd och grundare Ilija Batljan i en kommentar i bolagets pressmeddelande.

Budet rekommenderas av Hemfosas styrelse med ordförande Bengt Kjell i spetsen och i ett uttalande skriver styrelsen bland annat att ”sammantaget anser styrelsen att Erbjudandet i allt väsentligt reflekterar Hemfosas verkliga värde och möjliga tillväxt liksom därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen noterar vidare att Grundvederlaget för Stamaktien innebär en premie om 22,7 procent jämfört med stängningskursen för stamaktier i Hemfosa på Nasdaq Stockholm den 14 november 2019 och att Grundvederlaget för Preferensaktien innebär en premie om 1,1 procent jämfört med stängningskursen för preferensaktier i Hemfosa på Nasdaq Stockholm den 14 november 2019. Styrelsen noterar även att inlösenbeloppet för en preferensaktie i enlighet med Hemfosas bolagsordning är 195 kronor från och med den 12 december 2019.”

Man avslutar sitt uttalande genom att enhälligt rekommendera aktieägarna i Hemfosa att acceptera budet.

Även Hemfosas grundare och förste vd, Jens Engwall som numera sitter på vd-stolen i Nyfosa, rekommenderar budet i en kommentar i SBB:s pressmeddelande:

”Jag grundade Hemfosa för 10 år sedan och ser positivt på de möjligheter som skapas genom en sammanslagning med SBB. Tillsammans bildas nu Nordens största aktör inom samhällsfastigheter och jag ser fram emot att fortsätta som aktieägare i det sammanslagna bolaget,” skriver han.

SBB avser erlägga köpeskillingen genom en kombination av kontant vederlag samt aktier i SBB. Förr 55 procent av sitt innehav i Hemfosa får bolagets aktieägare 5,5 stamaktier av serie B i Hemfosa per varje stamaktie i Hemfosa och för resterande 45 procent erbjuds de 120 kronor kontant per stamaktie. För preferensaktierna erbjuder man för 55 procent av innehavet i Hemfosa 5,6 D-aktier i SBB per preferensaktie i Hemfosa samt 195 kronor kontant för resterande 45 procent.

Den som äger som högst 50 stamaktier i Hemfosa kan som alternativ välja ett kontant vederlag om 120 kronor per aktie givet att man säljer samtliga aktier.

Acceptfristen löper från tisdagen 19 november och en dryg månad framåt eller till och med fredagen 20 december 2019.

Finansieringen av uppköpsbudet sker genom emission av nya stamaktier av serie B och serie D och den kontanta delen är fullt finansierad genom bolagets kassa. Vidare har SBB säkrat en ny bryggfinansering från amerikanske bankjätten JP Morgan. Som högst kan man emittera 513 miljoner nya B-aktier samt 34 miljoner nya D-aktier.

I en separat aktion emitterar sedan bolaget nya aktier till ett värde om 1,5 miljarder kronor, den företrädesemissonen är fullt garanterad.

Sverrir Thór

