Ny hyresgäst i Prisma

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med revisions- och konsultbyrån EY i Prisma, i Helsingborg. Hyresavtalet avser totalt 700 kvadratmeter, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi ser verkligen fram emot flytten till Prisma. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är glada att kunna skapa en modern arbetsmiljö i denna fantastiska byggnad, säger Karoline Tedevall, kontorschef på EY, i en kommentar.

Kontorshuset Prisma, som är en del i utveckling av den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg, är just nu under uppförande. EY förväntas flytta in i sina lokaler under det fjärde kvartalet 2020.

– Det känns fint att välkomna EY som ny hyresgäst hos Wihlborgs. I Prisma finns alla förutsättningar att skapa en fantastisk miljö för såväl medarbetare som besökare, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter, i pressmeddelandet.

Prisma är ritat av Erik Giudice Architects.

Ajda Dzambic