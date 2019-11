NHL-stjärnans nya passion: fastighetsutveckling

Det närmar sig färdigställande för Markus Näslunds första projekt. Efter ett liv inom hockeyn har han nu hittat en ny passion: fastighetsutveckling. Med sig från idrottskarriären tar han drivkraft och viljan att aldrig ge upp, passande i en bransch där allt tar lite längre tid än planerat.

Reportaget publiceras i Fastighetsnytt nummer 5 som kommer ut i november.

REPORTAGE. Vi sitter på den så kallade näsblodssektionen i GM Place, numera Rogers Arena, i Vancouver. Spelarna har lämnat isen, kvar i ena sarghörnan ligger alla klubbor och handskar efter en, på den här tiden, sedvanlig konfrontation under en NHL-match. Det är den 2 februari 1998 och Vancouver Canucks möter Colorado Avalanche. Markus Näslund möter Peter Forsberg.

Hockeyn har förändrats en del, konstaterar Markus Näslund när jag nämner sekvensen från den enda NHL-match jag fått möjligheten att se live i Nordamerika, annars har han bara en fråga. Hur det gick? Seger för Colorado med 2–1 tyvärr, perioden var en av de tyngre för Vancouver Canucks som missade slutspel trots stjärnor som Pavel Bure, Mark Messier, Trevor Linden och Markus själv förstås. Men sedan rullade det på bättre, inte minst för Markus Näslund som slog många poängrekord under de tolv år han spelade för klubben, varav åtta år som kapten.

Från fönstret på Markus Näslunds kontor på Magasinsgatan i Örnsköldsvik kan man se byggnationen av Strandkajen, det projekt som sysselsätter honom nu. Fastigheter är något som hamnat i portföljen hos flera idrottare efter avslutad karriär. För Markus Näslund var det dock mer slumpen som spelade in. Under ett antal år var Markus Näslund inofficiell styrelsemedlem i Ö-viksföretaget Fjällräven på förfrågan av Martin Nordin, son till grundaren Åke Nordin. Jobbet gick ut på att vara lite av en dörröppnare när företaget expanderade i Nordamerika. Pendlandet över Atlanten lockade dock inte i längden, menar Markus, som i den vevan också noterat de två magasinen i Örnsköldsviks hamn som var ganska nedgångna, varav ett av dem ägdes av Fjällrävenfamiljen.

– Jag ställde en fråga till Martin om man inte skulle göra något, och han sa att jag gärna kunde dra i gång och kolla vad förutsättningarna var, så jag tog fram lite förslag och kalkyler. Men de kände att de inte hade tid eller energi och frågade om jag ville köpa ut dem och köra på egen hand. Så på den vägen är det med det här projektet, ganska mycket en tillfällighet.

Krävs en passion

Som professionell idrottare finns ju alltid frågan vad som ska ske efter avslutat karriär. Markus Näslund menar dock att även om han tittat på lite investeringar under de aktiva åren så var det fokus på hockey och familjen som gällde. Framför allt menar han att man behöver något som man har passion för, något han hittade inom fastighetsutveckling.

– Man måste ha en drivkraft. Jag fungerar så att det måste finnas ett personligt intresse, och det är svårare än vad man tror att hitta. Det är inspirerande att få bygga och skapa och se till att något händer. Så på så sätt känns det jättebra även om jag måste erkänna att jag är helt orutinerad, men jag försöker anlita erfaret folk som rådgivare och hjälp, säger Markus Näslund.

Fastighetsintresset är något han delar med en annan av bygdens ikoner. Och det är svårt att inte göra jämförelsen med Peter Forsberg, 10 dagar skiljer i ålder, uppväxta i Örnsköldsvik där man följts åt i hockeykarriären, ända till NHL. Just rivaliteten vännerna emellan är förmodligen den fråga Markus Näslund fått besvara flest gånger, men framför allt handlar det kanske om hur de drivit på varandra.

– Vi har sporrat varandra mycket. Jag spelade i en liten förening som heter Järveds IF och Peter i Modo. Även i fotbollen möttes vi mycket, där han spelade i Domsjö och jag i ett lag som hette Arnäs, och det var alltid lite matchen i matchen. Sedan gick vi tillsammans ekonomisk linje på hockey­ gymnasiet och tränade tillsammans, även på fritiden. Så klart kul och sporrande att få mäta sig med någon som är så duktig.

Kompis med Peter Forsberg

En bra tävlingsform, menar Markus Näslund, att även om man är kompisar och har en vänskap så har man tävlat med varandra. Det blev också en naturlig del i Nordamerika då de hamnade i olika lag, vilket han också ser som lite tråkigt.

– Det hade varit kul att få möjligheten att spela tillsammans i något år, men det var sådan rivalitet mellan Vancouver och Colorado så det blev aldrig aktuellt. Men för mig som är mer av en målskytt och behöver en center som skapar lägen och lägger fram puckar skulle det ju varit en dröm att få spela med någon som Peter. Men det har varit roligt att följas åt i junior­ och seniorlandslag samt NHL när man blickar tillbaka, säger Markus Näslund.

Hockeykarriären är inte det enda område där de följts åt, fastigheter är också en gemen­ sam nämnare även om det på affärsplanet endast är delägande i en restaurang i Ö­vik som de har gemensamt. Annars skiljer sig det något i hur de närmat sig fastigheter. Peter Forsberg har mer tagit investerarrollen med delägande i företaget Lerste­nen och är för närvarande bosatt i Schweiz.

För Markus Näslund handlar mycket av jobbet om närvaro, varför han också har kontoret i anslutning till sitt projekt.

– Jag får erkänna att jag har svårt att släppa något, utan jag vill vara med och följa upp så att det blir som jag vill, på gott och ont. Det blir mer jobb, men förhoppningsvis kan vissa problem undvikas om man är med på golvet, vet vad som händer och kan påverka slutresultatet. Jag har aldrig gillat det här med att bara vara finansiär och inte ha koll på vad som händer.

Närvaron är något han tycker att han kunnat ta med sig från hockeyn, att sätta mål och checka av är också viktigt i en hockeyvärld där disciplin och noggrannhet är nyckelord, inget går av sig självt.

– Det är skilda verksamheter, men en drivkraft och att inte ge upp kommer väl tillbaks i den här branschen. Någon sa, när jag gav mig in i fastigheter, att allt kommer att ta mycket längre tid och kosta mycket mer – det stämmer ganska bra.

Projektet Strandkajen omfattar 38 lägenheter med restauranger och en butik i bottenplan i bästa läge i Ö-viks inre hamn. Byggnaderna blir det första man ser när man kliver av tåget eller kommer med båt in i gästhamnen. Från restaurang Saltmagasinet kan man se när de sista fönstren lyfts på plats via kran, och allt ska vara färdigställt under februari 2020. Trots att det är ett relativt litet projekt har Markus Näslund lärt sig att det är många frågor som ska bollas och det ska pareras budgetar, tidsplaner och myndigheter. Men det beror som sagt på hur involverad man bestämmer sig för att vara. I projektet, där även Markus fru, med en bakgrund inom inredning, är involverad handlar det också mycket om prestige.

– Vi har varit måna om att bygga detta mer som om det är vårt eget hem än att bara försöka spara pengar på allt. Det ska vara något man kan vara stolt över när det står färdigt, säger Markus Näslund.

Hemstaden förändras

Det är extra roligt att få engagera sig i sin egen hemstad, tycker Markus Näslund och påpekar att det händer mycket i flera av de norrländska städerna. Örnsköldsvik hoppas han kan växla upp ytterligare ett snäpp, vilket han gärna är med och bidrar till.

– Det har hänt mycket redan innan jag började med detta, och när någon satsar så blir det mycket positivt som drar med folk och ger framtidstro. Det blev ganska påtagligt under tiden i Nordamerika, när man kom hem på sommaren så hade det hänt något. Det lockade mig, att få göra något på hemmaplan och visa att man vill bidra till den positiva synen, säger Markus Näslund.

Att det blev Örnsköldsvik efter avslutad karriär ser Markus Näslund som självklart i dag, även om det kunde blivit annorlunda om han avslutat karriären i Vancouver. Staden där barnen är födda. Men av olika anledningar blev sista året och sista anhalten New York Rangers.

– I och med att barnen fick byta skola så avdramatiserade man den grejen lite. Vi funderade en hel del, absolut, men hade på något sätt tänkt att vi skulle testa att bo i Sverige och Ö-vik, då min fru också är härifrån. Det är tio år sedan, tiden går fort, och jag ångrar inte beslutet. Det förändrar ju livsstilen markant men också på ett positivt sätt, du får en helt annan tid med familjen och du slipper bilköer. Barnen har en helt annan frihet att promenera eller cykla till skolan, inget man släpper på samma sätt i stora städer i Nordamerika. Det finns ju för- och nackdelar med allt, men vi trivs jättebra.

Strandkajen ett av flera projekt

När Strandkajen står färdig behöver Markus Näslund inte stå sysslolös för det. Sedan fem år tillbaka är han engagerad i Rödkullen Panorama, ett projekt i Åre som drogs i gång redan 2009 av skidlegendaren Björn Dählie. En femte by i Åre planeras med 7 000 bäddar, hus, lägenheter och hotell. Det var under en middag anordnad av välgörenhetsorganisationen Icebreakers som han hamnade bredvid Daniel Kindberg.

– Han hade köpt ett markskifte ur ett dödsbo, och jag frågade då om det skulle vara aktuellt med försäljning av någon tomt då jag alltid tyckt Åre sett trevligt ut. Då berättade han i stället att Dählie, som hade fullt upp med sina projekt i Norge, frågat om han ville ta över Rödkullen. Så lite senare fick jag frågan om jag ville kliva in. Efter att ha övervägt saken kände jag att det fanns stor potential och var ett spännande projekt.

Sedan har Daniel Kindberg, före detta ordförande i Östersunds FK, som bekant hamnat i problem på grund av oegentligheter kopplade till fotbollsklubben. Det blev en del uppmärksamhet från media, medger Markus Näslund, som även om han inte sett några konstigheter i deras relation köpte ut Kindberg ur projektet kort efter att han hade arresterats.

– Det blev så klart en omtumlande händelse, men jag är glad över att vi kunde lösa det på ett smidigt sätt som vänner.

Markus Näslund kände efter att ha köpt ut Daniel Kindberg att det var ett projekt av den magnituden att han inte ville göra det ensam och har i stället inlett ett samarbete med Håkan Martinell och Klas Dahlberg på Nordiska Centrumhus som han sedan tidigare samarbetar med i Örnsköldsvik.

– Jag ställde frågan till Håkan och Klas, som jag lärt känna, om de ville vara med och de sa ja vilket känns jättebra.

“Frustrerande att inte komma igång”

Lärdomen om att allt kommer att ta längre tid är onekligen passande för projektet i Åre som nu går in på sitt tionde år utan byggstart. För närvarande håller man på med ett nytt planprogram för området som man hoppas ska bli klart inom kort. Men Markus Näslund har inte varit sysslolös under de fem år han varit verksam i projektet. En masterplan har tagits fram av den alpina planeraren Mountainworks från Colorado. Ett ambitiöst hållbarhetsprogram har utarbetats för att vägleda hela exploateringen, då Åresjön är ett Natura 2000-område. Även Skistar är med som delägare och har påverkat produkten – planen är ski-in/ski- out i alla boendeformer.

– Jag känner att det finns en bra grundplåt att bygga på, men vi måste framåt med de formella frågorna med myndigheten. Det är intressant att se suget i Åre trots att det byggts som det gjort, det tickar in intresseanmälningar, så det är lite frustrerande att inte kunna komma i gång, säger Markus Näslund.

I övrigt är det inte fler fastighetsinvesteringar på gång för Markus Näslund, fokus är att bli klar i tid i Örnsköldsvik för att sedan fokusera på Åre, ett projekt han anser för stort för att det ska finnas tid till annat. Att bli någon fastighetsmagnat ligger inte i korten, ännu.

– Vet inte varför, men jag känner inte någon stor lockelse i just det här med förvaltande av fastigheter, utan det är att försöka få saker att hända som jag tycker känns spännande. Sedan ska man ju inte utesluta någonting, allt handlar ju om förutsättningar. Men jag har ingen ambition än så länge att bygga upp ett fastighetsbestånd, utan nu handlar det mer om punktinsatser.

Att Markus Näslund är en känd person tycker han kan vara både positivt och negativt. Själv ser han sig inte längre som en före detta hockeyspelare, då det börjar kännas avlägset. Sedan kan de som är hockeyintresserade tycka det är kul att prata hockey ibland, men Markus Näslund hoppas att han uppfattas som vilken annan exploatör som helst. På frågan om det är något särskilt minne som han tagit med sig från karriären när han blickar tillbaka så tycker han inte att det är något som sticker ut över det andra.

– Inte mer än att man minns allt med glädje. Sedan känner jag att jag var nöjd med hockeyn när jag slutade och trivs väl så bra med tillvaron. Det man möjligtvis saknar är kamratskapen man har inom idrotten, men det andra var jag klar med. Det är skönt och kul att göra något annat och utmana sig själv. Man triggas av att kliva upp för att man har något att ta tag i, säger Markus Näslund.

Fastighetsprojekten

Ägare av Strandkajen.

Delägare i Nordkajen fastighetsutveckling tillsammans med Nordiska centrumhus.

Delägare i Rödkullen panorama tillsammans med Nordiska centrumhus och Skistar.

Karriären inom hockeyn

Debuterade i A-lagssammanhang när han var 15 i Örnsköldsviks SK innan han gick över till Modo. Draftades när han var 16 år av Pittsburgh Penguins och flyttade till Nordamerika strax innan 20 år fyllda.

Efter tre år i Pittsburgh tradades Näslund till Vancouver där han blev kvar i tolv år. NHL-sejouren avslutades med en säsong i New York Rangers.

2009 gick flyttlasset till Sverige där han gjorde ett halvår i Modos styrelse samt slöt cirkeln med en halv säsong på isen med Modo. Var sedan sportsligt ansvarig i tre och ett halvt åt innan han 2014 klev av helt.

2015 inledde han en karriär som fastighetsutvecklare.

Mattias Fröjd