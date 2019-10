Skanska: “Bostadsbehovet kvarstår – trots Brexit”

Storbritannien är en viktig marknad för Skanska. “Vi har noggrant analyserat och planerat för olika Brexit-utfall”, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska, om koncernens framtid i landet.

Ett beslut om Brexit närmar sig. Hur har Skanska förberett sig för detta?

– Skanska UK har noggrant analyserat och planerat för olika Brexit-utfall sedan folkomröstningen i juni 2016. Förutom att identifiera finansiella och ekonomiska frågeställningar som kan uppstå har det också innefattat frågor som rör anställda och upphandling. Detta då delar av vår arbetskraft kommer från EU-länder och vissa byggmaterial inte produceras i Storbritannien. Det här är frågor som berör hela byggbranschen i Storbritannien.

Har man identifierat några specifika risker med Brexit?

– Angående marknaden i Storbritannien överlag kan vi se att investeringarna för kommersiellt husbyggande begränsas till följd av osäkerheten kring Brexit. Marknaden för anläggningsprojekt är också påverkad.

Kommer det bli lättare eller svårare att verka som ett internationellt byggbolag i Storbritannien efter Brexit?

– Det är svårt att överblicka. Storbritannien är en viktig marknad för oss. Vi önskar att se en ordnad Brexit med ett avtal mellan EU och Storbritannien. Det är väldigt viktigt för oss, och för hela branschen. Osäkerheten påverkar marknaden negativt och det är inte bra för oss på lång sikt.

Har strategin för Storbritannien förändrats sedan landet röstade ja till ett EU-utträde?

– I grunden har det inte skett inga stora förändringar. Vi följer utvecklingen mycket noga på plats och ser till att vara uppdaterade.

Under kapitalmarknadsdagen i mars nämndes möjligheten att ta Boklok-konceptet till Storbritannien, men att man håller ett vakande öga på utvecklingen med Brexit. Har något hänt sedan dess i denna fråga?

– Boklok expanderar i Storbritannien, vi har ett team på plats och för många dialoger om landförvärv. Vi har i veckan kommunicerat våra intentioner att utveckla 200 hem i Bristol, tillsammans med Bristol City Council. Av dessa kommer 140 säljas till privatpersoner, resten kommer att säljas till motsvarande allmännyttan (under upplåtelseformen social rent and shared ownership associations). Storbritannien är en stor marknad med ett betydande bostadsunderskott. Beräkningar visar att 300 000 hem behöver byggas per år de kommande 20 åren. Denna situation kvarstår, oavsett Brexit, Vi har en långsiktig ambition med Bokloks närvaro i Storbritannien, som är en av Skanskas hemmamarrknader. Brexits påverkan, i form av tullar eller ett svagare pund, är något vi följer på nära håll och har tagit hänsyn till i vårt business case.

Anders Siljevall