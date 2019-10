Sehlhalls nya plan: Bygga vårdboenden intill hotell

Sehlhall och Host bildar ett joint venture-bolag för att bygga vårdboenden i direkt anslutning till hotell. “I vissa av projekten kan vi utveckla på befintlig detaljplan, i andra kommer vi att behöva förändra detaljplanen”, säger Dan T- Sehlberg i ett mejl till Fastighetsnytt.

Sehlhall Fastigheter och det norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels, har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att bygga vård- och trygghetsbostäder i direkt anslutning till Hosts hotellfastigheter i Sverige, skriver Sehlhall i ett pressmeddelande.

Host äger och förvaltar fastigheter i elva kommuner i Sverige under varumärket First Hotels och planen är att under gemensam flagg bygga äldreboenden, trygghetsbostäder, gruppboenden och förskolor intill befintliga hotell.

– Host har ett antal mycket intressanta fastigheter i sin portfölj. Vi insåg snabbt att dessa hade potential att kompletteras med social infrastruktur. Sehlhall och Host kan dra nytta av varandra inom en rad områden. Detta blir ett bra exempel på hållbar och social infrastruktur, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter i ett pressmeddelande.

I samråd med de aktuella kommunerna kommer Sehlhall och Host att arbeta fram detaljplaner på eller i direkt anslutning till Hosts fastigheter.

– I vissa av projekten kan vi utveckla på befintlig detaljplan, i andra kommer vi att behöva förändra detaljplanen, säger Dan T- Sehlberg i ett mejl till Fastighetsnytt.

Anders Moe, vd på Host, säger i en presskommentar att satsningen är ett sätt att ta samhällsansvar och att samhällsfastigheter blir ett bra komplement till bolagets befintliga bestånd.

Samarbetet med Host kommer att ingå i affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder. Parterna har inte kommunicerat vilka transaktionssummor som bildandet av ett gemensamt bolag innebär.

Andreas Jennische