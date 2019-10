Pandox köper två hotell för 900 miljoner

Pandox har förvärvat två hotellfastigheter i Haag och Hannover av Grape Hospitality. Det totala transaktionsvärdet uppgår till cirka 83 miljoner euro, motsvarande runt 895 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

De båda fastigheterna omfattar totalt 421 rum. Hotellverksamheten kommer fortsätta drivas av Grape Hospitality, genom managementavtal med Pandox, under det nuvarande varumärket Novotel.

– Förvärvet bidrar till en ytterligare geografisk och varumärkesmässig diversifiering av Pandox portfölj. Hotellen är välinvesterade med goda gästomdömen och erbjuder god tillväxtpotential, säger Anders Nissen, CEO för Pandox i en kommentar.

Under helår 2020 beräknas hotellen sammanlagt bidra med runt 16 miljoner euro i omsättning och cirka 5,4 miljoner euro i driftnetto. Motsvarande siffror i svensk valuta är drygt 172 miljoner kronor respektive 58 miljoner kronor.

–Vi är nöjda över att ha förbättrat prestationen för dessa två hotell de senaste tre åren och är mycket stolta över att kunna avyttra dem till Pandox som är en av de ledande hotellinvesterarna i Europa, säger Frédéric Josenhans, CEO för Grape Hospitality i pressmeddelandet.

Affären sker genom förvärv av aktier i bolag. En del av transaktionen innefattar att Pandox kommer teckna avtal med Eiendomsspar AS, via ES Hotellus AS, om minoritetsägande om 5,1 procent för Novotel Hannover.

Tillträde förväntas ske i det fjärde kvartalet 2019.

Ajda Dzambic