Läppstiftet har renoverats – kolla in resultatet

Efter tre års renovering är den uppdaterade versionen av Läppstiftet i Göteborg nu klar. Vi har bilderna på resultatet.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF

Med Veidekke och Vasakronan som uppdragsgivare har Kjellgren Kaminsky i tre års tid renoverat den karaktäristiska Göteborgsbyggnaden Läppstiftet.

Nu står projektet klart vilket resulterat i en ombyggnad av hela 11 000 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är ny kontorsyta. Totalt består byggnaden av 600 arbetsplatser som utgörs av såväl öppna landskap, cellkontor som aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Återanvändning har varit en central del av projektet

Läppstiftet är klassad enligt miljöcertifiering Leed platinum, vilket inneburit att samtliga materialval i renoveringsarbetet har granskats mot miljödatabaser.

Visionen har dessutom varit att minska mängden material och i första hand använda återbrukat material eller material som är tillverkat av återvunnen råvara.



Foto: Kjellgren Kaminsky

Glaspartier, dörrar och beslag är exempel på inredning som återbrukats.

Renoveringen har även innefattat inredning av byggnadens entréplan och ett nytt entréläge, liksom ombyggnad av invändiga trappor, ytskikt och receptionsdisk.

Foajén, loungen och restaurangen har även de fått en uppfräschning.

– Vi fick en brief att utforma en attraktiv kontorsmiljö där staden möter vattnet och under arbetets gång har vi varit noga med att bejaka byggnadens ursprung samtidigt som vi gjort moderna uppdateringar. Resultatet ser vi idag när byggnaden och lokalerna tagit ett kliv in i samtidens arbetsliv, säger Fredrik Kjellgren, arkitekt och delägare på Kjellgren Kaminsky i ett pressmeddelande.

Andreas Jennische