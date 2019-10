Hon är årets samhällsbyggare

Anna-Lena Lehto har utsetts till Årets samhällsbyggare. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att skapa en bredare och mer jämställd fastighetsbransch.

Anna-Lena Lehto har en karriär inom fastighetsbranschen, där hon bland annat arbetat på Uppsalahem under 17 år. På Uppsalahem startade hon ett traineeprogram år 2003, eftersom hon hade insett vikten av att få in unga personer samt fler kvinnor in i fastighetsbranschen.

I dag har Anna-Lena Lehto startat eget och arbetar med just rådgivning inom HR. Hon sprider sin erfarenhet och kompetens vidare och arbetar för att skapa miljöer dit unga talanger vill söka sig.

– Jag är så överraskad och så in i norden glad över utmärkelsen säger Anna-Lena Lehto, i ett pressmeddelande.

Priset Årets samhällsbyggare har delats ut av nätverket Samhällsbyggarna sedan 2013. I år delades priset ut under middagen på seminariekonferensen Samhällsbyggnadsdagarena.

Juryns motivering:

”Genom att skapa ett traineeprogram på Uppsalahem har hon arbetat för att få in nya perspektiv och erfarenheter in i fastighetsbranschen. Hon har fått se många av dessa traineer utvecklas till personer med ledande roller i branschen. Med kompetensutveckling och rekryteringar arbetar hon vidare för att uppnå breddning och jämställdhet och med sin strategiska blick har hon arbetat målmedvetet för att få till en förändring, föryngring och inkludering i fastighetsbranschen och hon har bidragit till att synliggöra kompetensförsörjning som en strategisk fråga för branschen.”

Anders Siljevall