Fastighetsbranschens toppar och dalar i 25 år

Från baksmälla till köpfest. Det har varit ett turbulent kvartsekel i fastighetsbranschen. Vi hjälper dig minnas historien.

År 1990 ställde finansbolaget Nyckeln in sina betalningar. Detta brukar räknas som startskottet för fastighetskrisen – som främst berörde kommersiella fastigheter, som under krisen i sin helhet tappade omkring två tredjedelar av värdet. Krisen slog även hårt mot privata bostäder. 1994 kan fastighetskrisen sägas vara över. Det tog många år för priserna att återhämta sig, och krisen har på många sätt satt sin prägel på branschen som vi känner den i dag. Det är mot den här bakgrunden Fastighetsnytt grundas. Häng med på en historisk återblick.

1994 – NYA BOLAG FÖDS UR KRISEN

Många av de stora fastighetsbolagen, som vi känner dem, bildas ur fastighetskrisen. Bland annat Castellum, Kungsleden, Diligentia (numera Skandia Fastigheter) och Norrporten (i dag uppköpt av Castellum).

1994 är också ett händelserikt år i många andra avseenden. Svenskarna till val om EU-medlemskapet, Justin Bieber föds och Sverige tar VM-brons i USA. Den 28 september förliser M/S Estonia under färd från Tallinn till Stockholm – 852 människor förolyckas.

1995 – SVERIGE GÅR MED I EU

Castellum gör två stora afärer när man säljer 13 kommersiella fastigheter i centrala Stockholm till AP-fonden för 900 miljoner kronor, yielden låg på 6,5 procent. Dessutom gör man ytterligare en storafär när man säljer dotterbolaget Burspråket till Svenska Bostäder för drygt 700 miljoner kronor.

EU ut ökas med Finland, Sverige och Österrike.

Jacques Chirac vinner presidentvalet i Frankrike, på sitt tredje försök, och efterträder François Mitterrand.

1996 – SECURUM SÄLJER NORRPORTEN

Under 1996 säljer Securum Norrporten till flera institutioner – bland annat AP-fonderna. Securum bildades under brinnande finanskris 1992 i syfte att överta och avveckla dåliga krediter från halvstatliga Nordbanken. Många av dessa krediter fanns i fastighetsbolag, och för bolaget var en uttalad uppgift också att stabilisera fastighetsmarknaden. Från staten fick bolaget ett aktiekapital om 24 miljarder kronor, plus 27 miljarder i krediter, varav en stor del hade avvecklats redan 1994. Bland annat börsintroducerades tre fastighetsbolag innan Securum avvecklades 1997: Castellum, Norrporten och Pandox. Den socialdemokratiska partikongressen väljer Göran Persson till Ing var Carlssons efterträdare.

Göran Kropp blir den förste svensken att bestiga Mount Everest.

1997 – WIHLBORGS STÖRST PÅ BÖRSEN

Under slutet av 90- talet är Paulsson-sfären i farten. Bland annat lägger Wihlborgs bud på och köper börsnoterade Klövern för 1,8 miljarder. I början av 1998 blir Wihlborgs det då största börsnoterade fastighetsbolaget efter förvärvet av Storheden. Vd blir Erik Paulsson i egen hög person.

Tony Blair blir premiärminister i Stor britannien och prinsessan Diana omkommer i en trafik olycka i Paris.

Elektroniska husdjur är årets julklapp.

1998 – AMF KÖPER GALLERIAN

Investmentbolaget Custo är stor ägare i Skanska och driver igenom en börsnotering av byggjättens dotterbolag Drott. Fastighetsbolaget Näckebro lägger ett fientligt bud, och kommer upp i 45 procent av rösterna. Dock kontrar Drott – och det hela slutar med att Drott i stället köper upp Näckebro. 2003 delas Drott upp i två separata bolag: Fabege med fokus på kommersiella fastigheter och Bostadsbolaget Drott (namnet Fabege har redan tidigare funnits i näringslivet, då som Fabege Finans, vars verksamhet avvecklades gradvis under 90-talet innan det rekonstruerades av SEB, Handelsbanken och Securum under 1993). Lennart Sten blir vd för nya Fabege, och Bostads AB Drott säljs till Stena Fastigheter. Ursprungligen var Fabege en förkortning för Fastighetsaktiebolaget Birger Gustavsson. 2004 förvärvades dåvarande Fabege av Wihlborgs Fastigheter, som året efter ändrade namn till Fabege. Under samma år köper AMF Gallerian i Stockholm. Afären ligger till grund för utvecklingen av kvarteret Urban Escape, AMF Fastigheters spetsprojekt under 2010-talet.

Lewinskyafären briserar i USA när det kommer fram att president Bill Clinton haft en sexuell relation med Monica Lewinsky, som då var praktikant i Vita huset. Det hela slutar med att Clinton ställs inför riksrätt, men frikänns i februari 1999.

Natten mellan den 29 och 30 november inträffar diskoteksbranden i Göteborg. 63 ungdomar omkommer. Fyra ungdomar fälls senare i tingsrätten för att ha anlagt branden. Som skäl uppgav de att en av dem hade nekats gratis inträde till festen och därför ville hämnas.

1999 – MARKNADEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG

Fastighetsmarknaden har nu återhämtat sig ordentligt från krisen i början av 90-talet. I Fastighetsnytt nummer 2/1999 skriver Joachim Wallmark, Svefa Svensk Fastighetsmarknad, följande om marknaden i Göteborg: ”Sedan mitten av 90-talet har den årliga prisuppgången legat kring 10 procent eller mer för fastigheter i innerstaden och än finns inga tecken på den avmattning som ju tyvärr måste komma förr eller senare.” För bra objekt med viss hyrespotential ligger direktavkastningen på 5,5 procent. För bostäder är vakansgraden i princip obefintlig, för kontor ligger hyran i A-läge kring 1 400 kronor/kvadratmeter och butikshyrorna ligger kring 5 000 kronor/kvadratmeter. GE Capital förvärvar 3 800 lägenheter, 2,7 procent av det totala hyresbeståndet i Göteborg, av kommunägda Poseidon. Afären landar på 1,33 miljarder kronor.

Charlotte Nilsson vinner Euro vision med låten Tusen och en natt, eller Take me to your heaven som den heter på engelska.

Stockholm Pride arrangeras för första gången.

2000 – HYRORNA NÅR REKORDNIVÅER

Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet slogs de nya IT-bolagen om kontorsytorna när företag och investerare kastade sig över det som kallades internet. Bolagen värderades till stor del på antalet anställda vilket ledde till en tillväxtstrategi som handlade om att anställa och förvärva nya företag – vilket spillde över på kontorsmarknaden. I Fastighetsnytt nummer 1/ 2000 skriver Johan Onno från Sveriges tekniska attachéer i Los Angeles: ”Elektroniska tjänster spås växa så mycket i omfattning att bredband snart kan anses lika självklart som att en fastighet har anslutningar till el-, vatten- och avloppsnät.” Innan IT-bubblan spricker hinner hyresnivåerna stiga till smått otroliga nivåer. I centrala Stockholm handlar det om hyror upp mot 6 000 kronor per kvadratmeter, i Solna och Sundbyberg når de upp till 3 000 kronor – alltså inte särskilt långt ifrån dagens nivåer. Börsen toppar i mars 2000 – på bara fem månader har den svenska aktiebörsens generalindex stigit med 80 procent. Öresundsbron invigs.

Skilsmässa mellan Svenska kyrkan och svenska staten.

2001 – ATTACKEN MOT WORLD TRADE CENTER

Den 11 september 2001 genomför al-Qaida en serie samordnade terroristattacker mot World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York och mot försvarshögkvarteret Pentagon i Virginia. 2 996 personer dödas.

I juni 2001 bryter de så kallade Göteborgskravallerna ut i samband med demonstrationer i centrala Göteborg, med anledning av EU-toppmötet i staden och dåvarande presidenten George W Bushs besök.

Business Arena arrangeras för första gången.

IT-kraschen är ett faktum och fortsätter att få följder på vakanser och priser.

2002 – KLÖVERN KLIVER IN MED STORA FÖRVÄRV

Botten på Stockholmsbörsen nås i slutet av 2002. Därefter stiger börsen fram till sommaren 2007. En finanskris senare var börsen i december 2013 återigen uppe på rekordnivåer. År 2000 slogs IT-bolagen Information Highway och Connecta ihop under namnet Adcore. Efter IT-kraschen byter man 2002 inriktning på bolaget från IT till fastigheter och byter samtidigt namn till Klövern. Fastighetsbolaget Klövern gör sitt första förvärv 2002 när man köper 60 fastigheter från Erik Paulssons Wihlborgs för 1,3 miljarder. Det andra är förvärvet av Strandfastigheter och Strömfastigheter för 600 miljoner. Det köpet slutförs den 29 november 2002.

Gustaf Hermelin är vd på Klövern från starten 2002 till 2011.

– Jag kommer ihåg första gången jag skulle sätta mig in i bolaget. Jag fick en sammanställning på fyra A4 med alla ouppklarade rester som leasingbilar, hyresavtal i de nedlagda dotterbolagen med mera – det var en otrolig städprocess som inleddes. Det här som man kallar köks vägen in på börsen syntes ju ganska smutt, tills man insåg att det kanske hade varit lättare att gå den långa vägen. Men det var ju förlustavdragen som lockade, även om det blev mycket jobb att reda ut allt, sa Gustaf Hermelin i en intervju med Fastighetsnytt 2018.

Världsmästerskapet i fotboll 2002 spelas i Japan och Syd korea mellan den 31 maj och den 30 juni 2002. Brasilien vinner turneringen genom att final besegra Tyskland med 2–0. *Den 15 september är det riksdagsval i Sverige. Socialdemokraterna under ledning av Göran Persson bildar regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

2003 – VAKANSRALLY SÄTTER FASTIGHETSÄGARE PÅ HÅRT PROV

Omslaget på första numret av Fastighetsnytt 2003 pryds av rubriken ”Ökade vakanser – men ingen panik”. Vakanserna börjar röra sig mot 14 procent, och frågan på allas läppar är hur man hanterar situationen. Agnarna sållas från vetet när marknaden viker – ”som bäst håller fallet i efterfrågan på att avta”, konstateras i tidningen. I samma nummer uttalar sig Erik Paulsson, då vd på Wihlborgs, om marknadens upp- och nedgångar: ”Dåliga tider innebär alltid möjligheter. Vi har haft vårt bästa år i år, och det gör mig orolig, då måste man alltid se framåt.”

Mitt under brinnande valrörelse inför folkomröstningen om införandet av euron mördas utrikesminister Anna Lindh den 10 september. På grund av mordet på Anna Lindh avbryts valrörelsen dagarna före folkomröstningen och diverse tv-debatter ställs in. Folkomröstningen äger rum den 14 september. Frågan: ”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?” 55,91 procent röstar nej.

2004 – KNUTBYMORD OCH TSUNAMI

Marknaden rullar på, med fortsatt höga vakansgrader och en rejäl uppåt vändning en bit bort. Men man börjar ändå se lite mer positivt på situationen. Per-Håkan Westin, dåvarande vd på AP Fas tigheter, kommenterar marknaden i Fastighetsnytt: ”Lokalhyresmarknaden bottnar under 2004, men en påtaglig vändning uppåt dröjer ytterligare.” Generellt är ögonen på den allmänna konjunkturen, vars utveckling de flesta fastighetsbolag anser är avgörande framåt. ”Facility management” är ett modeord.

10 januari – Alexandra Fossmo mördas i Knutby. Mordet leder fram till den extremt uppmärksammade Knutbyrättegången.

Den 26 december bryter en jordbävning ut i Indiska oceanen med en efterföljande tsunamivåg.

2005 – MALMÖ FÅR SITT LANDMÄRKE

Den 27 augusti invigs Turning Torso i Västra Hamnen, Malmö. I den första detaljplanen som gjordes för platsen, i samband med bostadsmässan Bo01 1999, fanns ett hus på 25 våningar inritat. Arrangören för Bo01 hade kontakter med arkitekten Santiago Calatrava som slutligen ritade även Turning Torso. Tanken var att höghuset skulle presenteras inom ramen för mässan, men arbetet drog ut på tiden och huset invigdes alltså först 2005. Lägenheterna var från början planerade som bostadsrätter, men då intresset var svalt bestämde HSB i juni 2004 att i stället låta lägenheterna bli hyresrätter.

Sveriges nationaldag blir helgdag.

Orkanen Katrina drar in över USA:s sydostkust, och i Sverige slår Gudrun till med full kraft. *Det blir förbjudet att röka på krogar och restauranger. *Youtube lanseras.

2006 – ALLIANSREGERINGEN TAR VID

140 miljarder kronor landar transaktionsvolymen på. I riksdagsvalet väljs moderatledaren Fredrik Reinfeldt till Sveriges nya statsminister och allians regeringen inleder därmed sin första mandatperiod.

Den 30 december avrättas Iraks exdiktator Saddam Hussein i Bagdad.

2007 – OSÄKERT PRISLÄGE

Inför 2007 är det många som försöker spå marknadens utveckling det kommande året. Under rubriken ”Har vi nått toppen?” listar Sven Dahlin, dåvarande analyschef på Leimdörfer, i 2006 års sista nummer av Fastighetsnytt, faktorer som talar för en prisuppgång under 2007:

Stark konjunktur. uFlack räntekurva. uRelativt stort yield gap i ett europeiskt perspektiv.

Positiv trend på hyresmarknaden.

Ständigt inflöde av nya investerare.

Han listar också faktorer som talar för en prisnedgång:

Han listar också faktorer som talar för en prisnedgång: Försvagad konjunktur i USA. Förväntningar på stigande korta räntor.

Krympande yield gap. *Många nya jobb krävs för att minska kontorsvakanserna. uVissa internationella fastighetsfonder överväger eller har inlett en exit/vinsthemtagning.

Fredrik Lidjan, då director head of investments strategy på DTZ, skriver: ”Troligen kommer 2007 bli året då morgondagens förlorare koras. Men det vi så småningom kommer att bevittna är ingen ny krasch, utan snarare en mjuklandning.”

En ”översiktsplan för Solna stationsområde” tas fram, som bland annat innefattar Arenastaden, även om den benämningen inte används förrän senare.

Vid en extrakongress väljs Mona Sahlin till Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande den 17 mars 2007.

IFK Göteborg tar SM-guld i fotboll. Det ska dröja ett tag till nästa gång.

2008 – FINANSKRIS

Den 1 januari avskafas fastighetsskatten och ersätts av en kommunal fastighetsavgift. Förändringen innebär att hushållens beskattning sjunker från 13,5 miljarder kronor år 2008 till 10,4 miljarder 2009. Köpet av Vasakronan sker i hård konkurrens med amerikanska Blackstone och Whitehall. Efter köpet byter AP Fastigheter namn till Vasakronan. Fredrik Wirdenius är vd på AP Fastigheter vid köpet, och blir efter sammanslagningen vd för hela koncernen.

Den gemensamma portföljen omfattar vid förvärvet över 80 miljarder i fastighetsvärde. Johan Karlström blir ny vd på Skanska.

Steen & Ström säljer sina fastigheter för 22 miljarder. Den 15 september är finanskrisen ett faktum, när banken Lehman Brothers ansöker om konkursskydd. Investmentbanken redovisar 639 miljarder dollar i tillgångar och 613 miljarder dollar i skulder när den lämnar in sin konkursansökan till en federal domstol i New York. Trots riktigt mörka moln kan man med lite perspektiv konstatera att fastighetsbranschen har lärt sig något från tidigare kriser och klarar sig bättre nu.

Den 4 november står det klart att demokraten Barack Obama vinner det amerikanska presidentvalet. Med 364 elektorsröster mer än motståndaren John McCain blir han därmed USA:s första svarta president.

2009 – LÄGSTA TRANSAKTIONSVOLYMEN PÅ 10 ÅR

Även om branschen hanterar finanskrisen någorlunda väl lämnar den ändå tydliga spår i marknaden. I Newsecs halvårsrapport landar transaktionsvolymen på 9,2 miljarder. Sifran är den lägsta på tio år, och en minskning med 80 procent jämfört med året innan.

Kungsleden säljer hälften av Hemsö till Tredje AP-fonden för 14,6 miljarder.

Balder köper ut Din Bostad från börsen. *SGBC grundas.

Vasakronan grundar Dombron – dagens Rikshem. Där lägger de i princip alla sina bostäder.

Svininfluensan eller ”den nya influensan” påträfas för första gången i mitten av april 2009 hos två patienter i USA. Den 11 juni väljer WHO att klassa utbrottet som en pandemi. Under mitten av oktober 2009 startar mass vaccination i bland annat Sverige.

Det blir möjligt för samkönade par att gifta sig i Sverige.

2010 – DEN ARABISKA VÅREN

Världens hittills högsta byggnadsverk, den 828 meter höga skyskrapan Burj Khalifa, invigs i Dubai. AP4 köper DomBrom av Vasakronan för 5,4 miljarder. I oktober införs bolånetaket. Det innebär att nya bolån inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Syftet är att öka konsumentskyddet och stävja en osund utveckling på kreditmarknaden.

Den 12 januari bryter en jordbävning med magnituden 7,8 på Richterskalan ut på Haiti, med epicentrum cirka 25 kilometer från huvud staden Port-au-Prince. På Island får vulkanen Eyjafjallajökull flera utbrott under våren. Rökutvecklingen från flera av utbrotten sprider vulkanisk aska över Europa, vilket gör att flygtrafiken i många europeiska länder stoppas.

Under våren 2010 inleds flera politiska protester i nordafrikanska länder och på den arabiska halvön – något som efter hand kallas den arabiska våren.

Lunarstorm läggs ner.

2011 SHARD LONDON BRIDGE INVIGS

Den 1 januari träder nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag i kraft, som kort innebär att allmännyttan ska kombinera afärsmässighet med samhällsansvar. Lagen debatteras flitigt och påverkar de kommunala bostadsbolagen i hög grad. EU:s högsta byggnad, Shard London Bridge (bilden), invigs i London i Storbritannien.

Den 22 juli detonerar Anders Behring Breivik en sprängladdning i Oslos regeringskvarter och går därefter till väpnad attack mot Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på ön Utøya. Totalt dödas 77 människor, varav de flesta är ungdomar.

2012 – EMPORIA OCH FRIENDS ARENA INVIGS

Den 25 oktober invigs köpcentrumet Emporia i Malmö. Den 27 oktober invigs Friends Arena i Stockholm. Arenan är också en viktig pusselbit för Arenastaden – ett nytt kontorskluster i området.

Efter att ha suttit fängslade på Kality fängelset i Etiopien benådas journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson den 10 september.

2013 – HUVUDKONTOREN FLYTTAR UT

Swedbank flyttar sitt huvudkontor till Sundbyberg, och blir ett i raden av stora huvudkontor som gör samma sak. En tydlig trend att huvudkontor lämnar inner staden tar form. Kungsledens vd Thomas Erséus lämnar bolaget. Biljana Pehrsson tar över. Tribona noteras på börsen. Det blir startskottet för en ny era av börsnoteringar inom fastigheter, efter flera års noteringstorka.

Candy Crush Saga lanseras och blir Facebooks mest spelade spel.

Den 10 december begravs Nelson Mandela i Soweto.

2014 – SUPERVALÅR OCH REGERINGSKRIS

Den så kallade företagsskattekommittén föreslår ändringar av bolagsskatten i Sverige, något som kritiseras skarpt av fastighetsbranschen som menar att man kommer att drabbas hårt på grund av bolagens höga belåningsgrader. En av kritikerna är Balders vd Erik Selin som menar att förslaget är problematiskt, då fastighetsutveckling i princip alltid bygger på lånat kapital. ”Sveriges fastighetsmarknad är inte överinvesterad utan snarare underinvesterad så jag kan tycka att det är konstigt, med Reinfeldts tal om mer bostäder, att det nu kommit ett förslag åt helt andra hållet”, säger han.

2014 pratar man om som supervalåret, då riksdagsvalet infaller samma år som EU-valet. Riksdagsvalet slutar med att Sverigedemokraterna blir tredje största parti, och inget av blocken får egen majoritet. Till slut får Sverige regeringsskifte och en ny statsminister i form av Stefan Löfven (S). I samband med budgetomröstningen samma höst uppstår dock en regeringskris när Sverigedemokraterna väljer att rösta på Alliansens budget.

Omedelbart efter omröstningen meddelar Stefan Löfven att han avser utlysa extra val den 29 december. Två dagar innan, den 27 december, meddelar dock ledarna för regeringspartierna och oppositionspartierna att man träfat den så kallade decemberöverenskommelsen, och extravalet uteblir.

2016 – NORRPORTEN STÖRSTA AFFÄREN SEDAN VASAKRONAN

Under 2016 tar det amerikanska private equity- bolaget Blackstone kontrollen över D. Carnegie & Co (sedermera Hembla). Det är den första stora, utländska institution som gör en större afär på den svenska bostadsmarknaden, något som ska visa sig bli en trend de kommande åren. I april, efter många månader av rykten, står det klart att Castellum förvärvar Norrporten till ett fastighetsvärde om 26 miljarder kronor. Man betalar 13,4 miljarder till Norrportens ägare, Andra- och Sjätte AP-fonderna. I och med afären ökar Castellums fastighetsvärde till 71 miljarder kronor. Afären är den största i Norden sedan Vasakronan-afären 2008 och den näst största i Sverige genom tiderna.

På bostadssidan inleds bostadspolitiska samtal över blocken, med dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i förarsätet. Innan samtalen avslutas hinner dock Kaplan lämna regeringen. I maj står det klart att Miljöpartiets tidigare språkrör Peter Eriksson tar över rollen, liksom de bostadspolitiska samtalen. I början av juni meddelar Alliansen att de hoppar av samtalen. I samma veva presenterar regeringen ändå ett bostadspolitiskt paket. Störst avtryck på marknaden får det statliga investeringsstödet till hyresrätter.

Den 1 juni inför Finansinspektionen amorteringskravet. De nya reglerna innebär att nya lån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet per år, lån i intervallet 50 till 70 procent ska amorteras med minst 1 procent. Reaktionerna på marknaden låter inte vänta på sig. Branschen är skeptisk, och mäklarna har mycket att göra innan kravet träder i kraft. I början av året presenterar Sverigeförhandlingen planen för hur den nya höghastighetsbanan ska dras. Stockholms kommunfullmäktige röstar igenom både markexploatering och detaljplan för Nobel Center på Blaiseholmen. Snart ska det dock visa sig att det sista inte är sagt i frågan.

Den 23 juni röstar britterna ja till Brexit.

Den 8 november vinner republikanen och tv-kändisen Donald Trump det amerikanska presidentvalet.

2017 – SKAKIGT PÅ BOSTADSMARKNADEN

Under hösten 2017 börjar det skaka på bostadsmarknaden, när bostadsrättspriserna sjunker och nyproducerade bostadsrätter blir allt svårare att sälja. Oron sprider sig snabbt, och värst drabbas bostadsutvecklare inom det exklusiva segmentet i Stockholm. I mitten av november har Tobin Properties stamaktie fallit med 69 procent sedan årsskiftet och Oscar Properties aktie med 58 procent. SSM:s kurs har i det närmaste halverats och Magnolia Bostad och Besqab förlorat närmare 40 procent av sitt börsvärde.

Den 1 juli blir alla gamla svenska mynt och sedlar ogiltiga.

2018 – SKÄRPT AMORTERINGSKRAV

Den 1 mars införs, något förvånande, ett nytt och skärpt amorteringskrav. Branschen är inte nöjd. Sammanfattningsvis tycker man att det skärpta kravet införs med osedvanligt dålig tajming, med tanke på den svajande bostadsmarknaden där bostadsutvecklarna har det fortsatt motigt. Trösklarna höjs, åtgärden är felriktad – och de som drabbas är främst låginkomsttagare och unga, menar man. Finansinspektionen håller inte med, utan framhärdar att kravet behövs för att komma tillrätta med hushållens skuldsättning, och att det nya kravet dessutom inte drabbar så många som branschen menar. Den 16 december meddelar Christian Hermelin att han lämnar vd-stolen på Fabege efter tolv år. I början av april står det klart att Stefan Dahlbo, koncernchef på investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding, tar över.

I juli vinner Frankrike fotbolls-VM i Ryssland. ”Les bleus” vinner finalen mot Kroatien med 4–2. Den 9 september är det riksdagsval i Sverige. Det blir ett oerhört jämnt valresultat och inget av blocken får egen majoritet. Efter många turer och många talmansrundor står det till slut klart att Stefan Löfven sitter kvar som statsminister i en rödgrön regering, med stöd av Center partiet och Liberalerna.

2019 – FÄRRE MEN STÖRRE AFFÄRER

Trots oro på bostadsmarknaden och bävan inför en vikande konjunktur inleds året starkt sett till transaktionsvolym. Redan i juni når transaktionsvolymen över 70 miljarder. Marknaden har dock lite annorlunda karaktär jämfört med tidigare år, med färre men större afärer. Bland de största kan nämnas Corems försäljning av en logistikportfölj för 4 miljarder till Blackstone, Fabeges försäljning av Tres huvudkontor till KPA Pension och Amastens köp av Urbano med 2 600 bostäder för 3 miljarder. Efter många om och men utses Per Bolund (MP) till ny bostadsminister i den nya rödgröna regeringen. Han är även fortsatt finansmarknadsminister, och branschen reagerar i stort positivt på att bostads- och finansmarknadsfrågorna flyttar in på samma departement.

Den 15 april utbryter en brand som leder till att taket på katedralen Notre- Dame i Paris kollapsar.

