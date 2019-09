Weworks värdering kan mer än halveras

Wework överväger att gå till börsen till en värdering strax över 20 miljarder dollar, vilket är en bra bit under 47 miljarder dollar som bolaget värderades till vid en investeringsrunda i januari.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR WeWork

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till källor.

Det New York-baserade bolaget gjorde en förlust om mer än 900 miljoner dollar under det första halvåret i 2019, vilket var 25 procent mer än under motsvarande period året innan. Intäkterna mer än fördubblades till 1,5 miljarder dollar då bolaget investerar stora belopp för att expandera sin verksamhet.

De tilltagande förlusterna och oro över hur bolagets affärsmodell skulle överleva en konjunkturdipp har gjort investerare och analytiker skeptiska till börsnoteringen, skriver Reuters.

Oskar von Bahr