Weworks börsnotering läggs på is

Weworks ägare The We Company skjuter upp börsnoteringen som var tänkt att genomföras i september. Beskedet kommer efter att investerarkollektivet visat ett minst sagt ljummet intresse för att köpa in sig i bolaget.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR WeWork

Kontorsdelningsbolaget var i färd med att starta en så kallad road show bland investerare den här veckan men har nu backat ur rapporterar Reuters.

Reuters har tidigare rapporterat att Wework siktade på att gå till börsen med en värdering på 10-12 miljarder dollar, vilket är en dramatisk sänkning från de 47 miljarder dollar som bolaget värderades till i början av året.

The We Company skriver i ett pressmeddelande att man ser fram emot börsnoteringen och väntar sig att den kommer kunna genomföras innan årets slut.

Oskar von Bahr