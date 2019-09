Stenvalvets vd kliver av: “Beslutet var inte lätt”

Efter tio år lämnar Magnus Edlund vd-posten på Fastighets AB Stenvalvet.

Magnus Edlund som varit vd på Fastighets AB Stenvalvet sedan 2010 då bolaget grundades lämnar jobbet som vd.

Under hans år har bolaget byggt upp en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor – men nu väljer han att sluta.

I ett pressmeddelande säger Magnus Edlund så här:

– Stenvalvet har blivit en del av mitt liv under de här åren och jag har trivts oerhört bra under hela resan, så beslutet var inte lätt. Vi har nu en ny och mycket kompetent styrelse, nyckelfunktioner på plats, ett starkt varumärke i marknaden, starka finanser och en väl fungerande organisation som har förmågan att driva verksamheten vidare. I det här skedet känns det därför bra att lämna över stafettpinnen till en ny kraft som från en stabil plattform tar nästa steg i Stenvalvets utveckling.Det finns inget aktuellt uppdrag som väntar på mig just nu utan jag kommer att i lugn och ro överväga olika alternativ för framtiden, säger Magnus Edlund i ett pressmeddelande.

Rekryteringen av en ny vd har inletts. Magnus Edlund fortsätter att arbeta i sin vd-roll till dess ny vd har utsetts, men som längst till mars 2020.

Andreas Jennische