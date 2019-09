Per Jansson skeptisk till höjning i år – “Ingen panik”

Riksbankens senaste prognos att räntan kommer höjas kring årsskiftet. Riksbanksledamoten Per Jansson tycker inte att planen verkar helt vattentät men väljer ändå att inte reservera sig mot ränteprognosen. Det framgår av protokollet från det senaste räntemötet.

Riksbanken meddelade i början av månaden att man lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent och att man fortsatt räknar med att räntan höjs i slutet av året eller i början av nästa år.

Per Jansson säger enligt protokollet att KPIF, det vill säga inflationen med fast ränta, väntas ligga under 2-procentsmålet under 2019 och 2020.

– Och det är knappast så att det föreligger några mer bekymmersamma uppåtrisker som gör att man nu behöver känna sig stressad. Sett till inflationsprognosen hade det alltså gått lika bra att avstå från en höjning av reporäntan kring årsskiftet, säger han.

Kommer hålla ett öga på inflationsförväntningar

Jansson noterar även att marknadens långsiktiga inflationsförväntningar är på väg nedåt, även om augustinoteringen på 1,8 procent ligger relativt nära målet. Han tror dock att man kan vänta sig ytterligare nedgångar framöver. Samtidigt är farhågorna kring inflationsförväntningarna inte lika stora som under 2014 och 2015.

– Det betyder inte att man kan blåsa faran över när det gäller utvecklingen av inflationsförväntningarna. Att jag definitivt inte gör det borde också tydligt framgå av det jag säger här. Men det finns heller inte, i det här läget, skäl till att omedelbart få panik. Det viktiga är att följa utvecklingen noga och, som jag just var inne på, ha beredskap att agera bestämt om mer allvarliga förtroendeproblem skulle uppstå, säger Jansson.

Långsiktiga inflationsförväntningar kan påverka den verkliga inflationen, exempelvis genom att arbetsmarknadens parter anpassar sig till dessa.

Jansson noterar även att räntorna är på väg nedåt i omvärlden och att den amerikanska centralbanken Fed och ECB kan var på väg att öka sina penningpolitiska stimulanser.

– Men att Riksbanken och världens ledande centralbanker i stort sett samtidigt ändrar sin penningpolitik åt helt olika håll hör ändå till det ovanliga och förtjänar nog en reflektion och beredskap att det kan föra med sig något som vi inte riktigt har räknat med. En av frågorna som här finns i förlängningen är förstås hur det kan tänkas påverka den svenska växelkursen, säger Jansson i protokollet.

Oskar von Bahr