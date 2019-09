New York-mäklaren: Töntigt använda Brooklyn om Täby

Det eviga refererandet till New York för att hotta upp bostadsprojekt har gått för långt. Det anser ingen mindre än Niklas Berntzon, stjärnmäklare på firman ESNY – som har just begynnelsebokstäverna i den amerikanska storstaden i firmanamnet. Diskussionen har blivit aktuell genom försäljningen av nya bostäder i Roslags-Näsby i Täby.

Det är i samband med försäljning av Station 1901 i Roslags-Näsby, ett nytt bostadsområde i Täby som diskussionen om jämförandet med internationella urbana hotspots lyfts.

Även om det nya området erbjuder urbana kvaliteter så slår byggherren Mecon Bostad fast i pressmaterialet att “vi är helt säkra på ingen går på att det är New York, Barcelona, Berlin eller Paris. De här bostäderna är 100 procent Täby med en unik lokal charm som bara finns här”.

“Branschen har gått vilse”

Niclas Berntzon på mäklarfirman ESNY som ska sälja de nya bostäderna i Näsby Park står helt bakom resonemanget från Mecon.

– När bostäder i Sverige slentrianmässigt säljs med löften om att folk kommer att bo i New York, Williamsburg, Berlin, Paris eller någon annan kreddig plats långt bort i världen så är det bara att erkänna att branschen har gått vilse, säger stjärnmäklaren Niclas Berntzon i ett pressmeddelande.

Eftersom Niclas Berntzon i allra högsta grad varit med om att skapa trenden så passade Fastighetsnytt på att ställa några följdfrågor.

Vaddå, lovar du att sluta använda internationella jämförelser för all framtid nu?

– Nej. Om en jämförelse eller berättelse kan förstärka känslan och upplevelsen av ett objekt och därmed påverka köplusten så kommer jag garanterat att fortsätta. Mitt jobb är att ge mina säljare ett rekordpris varje gång de säljer, skriver Niclas Berntzon i ett mejl till Fastighetsnytt.

Ok, men vilken är den mest haltande jämförelsen med New York, Berlin eller Barcelona du själv använt vid en försäljning?

– Själv använder jag faktiskt aldrig en sådan jämförelse om det inte finns ordentligt med fog för det. Vilket innebär att jag i princip aldrig gör det. Men det finns gott om hemska exempel i branschen. Senast igår såg jag en standardprodukt i en förort som mäklaren tyckte hade en Brooklynkänsla. Det gör ont i själen när man läser sådant.

Vilken är den bästa jämförelsen du gjort då?

– Förutom vårt namn ”Eklund Stockholm New York” som syftar till vår business och ägare i NYC och kanske därför är mer som ren fakta, så vill jag ta upp en av mina första bostäder jag sålde. Den låg under S:t Eriksbron i Stockholm och skakade varje gång en tunnelbana körde förbi. Den var osäljbar tills jag fick uppdraget och skrev i annonsen att det var just ”New York-känsla”, det tog sån pass skruv att det blev vild budgivning och jag sålde till föreningens högsta pris någonsin istället.

Om du ska fortsätta att använda internationella jämförelser, är det inte dags för några nya? I så fall vilka? Bilbao? München? Washington?

– Varför inte, om det är något som verkligen förstärker känslan och intrycket som redan existerar, så är det inte fel. Men att använda ordet Brooklyn eller New York när man säljer något annat än en riktigt cool studio eller ett loft med hissen rakt in i lägenheten blir bara effektsökande och töntigt. Då måste man hitta på någonting med själva produkten som sticker ut i stället. Något man kan vara stolt över även om det inte ligger på Manhattan. Precis som vi gör här på Station 1901. Det känns spännande! Det känns som att det är utanför tullarna det mesta kommer hända inom fastigheter i framtiden.

Andreas Jennische