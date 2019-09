Hon är artisten som inviger Mall of Scandinavias nya namn

Nu är det klart vilken artist som ska uppträda på invigningen av Westfield Mall of Scandinavia.

Som Fastighetsnytt berättat tidigare ska Mall of Scandinavia den 28 september byta namn till Westfield Mall of Scandinavia. Namnbytet är en följd av att Unibail-Rodamco-Westfield nu äger Mall of Scandinavia, efter en affär då Unibail-Rodamco köpt den australiensiska köpcentrumjätten Westfield.

Det nya namnet lanseras med uppträdande av den brittiska artisten Rita Ora, skriver centrumbolaget i ett pressmeddelande.

– Invigning av Westfield Mall of Scandinavia tillsammans med Rita Ora är nästa steg i internationaliseringen av Mall of Scandinavia, med fler animeringar, events och nya intressanta varumärken, säger Lars-Åke Tollemark, Managing Director Nordic, Unibail-Rodamco-Westfield, i en presskommentar.

Rita Ora själv kommenterar uppträdandet så här:

– Det ska bli så kul att få uppträda på Westfield Mall of Scandinavia. Jag växte upp precis bredvid Westfield London och har uppträtt där ett antal gånger, så att nu få vara med och lansera Westfield i Sverige känns jättekul! Stockholm är en fantastisk stad och jag ser framemot att få träffa mina fans där och ha en riktigt kul kväll tillsammans.

Andreas Jennische