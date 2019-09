“Första AP-fonden tillför en enorm investeringskapacitet”

Första AP-fonden går in som ny storägare i Aros Bostad pytsar i samband med detta in 150 miljoner kronor i en nyemission. Att ha en stark finansiella aktör med erfarenhet av bolagsbyggande i ryggen kommer hjälpa Aros på sin fortsatta tillväxtresa. Det säger Aros Bostads vd Magnus Andersson till Fastighetsnytt.

– De tillför en enorm investeringskapacitet. De har ju enormt stora belopp under förvaltning. För oss handlar det om att få in en långsiktigt stabil och väldigt tung investerare i vår balansräkning för att kunna utveckla bolaget framåt. Vi har ju vuxit mycket under de senaste åren, säger Magnus Andersson.

Ska bygga i egen balansräkning

Aros Bostad, som grundades 2006, har på sistone börjat bygga bostäder i egen balansräkning. Tidigare har man byggt inom ramen för fyra fondstrukturer där även externa investerare deltagit.

De två första fonderna har redan stängts. Aros Bostad III och Aros Bostad IV är dock fortfarande aktuella och Första AP-fonden har tidigare investerat i den sistnämnda fonden.

– Det här är ett led i strategin att kunna utveckla mer på egen hand i egen balansräkning, utanför fondstrukturerna, säger Andersson.

AP-fondens ägarandel knappt 20 procent

Första AP-fonden kommer teckna sig för knappt 4,4 miljoner aktier till ett värde av 150 miljoner kronor, vilket värderar samtliga stamaktier i bolaget till cirka 1,1 miljard kronor.

Därutöver kommer den statliga pensionsfonden köpa knappt 2,0 miljoner aktier av bolagets huvudägare. Sammantaget gör det att AP-fondens ägarandel kommer uppgå till knappt 20 procent av kapital och röster i bolaget.

Likviden från nyemissionen är tänkt användas till att utveckla bolagets byggrättsportfölj.

– Det handlar dels om att förvärva nya projekt för att utveckla dem, köpa mark och fastigheter, och dels att kunna starta på de byggrätter som vi redan har i balansräkningen, säger Andersson.

Växer trots problematisk marknad

Många mindre bostadsrättsbyggare har svårt att starta nya projekt till följd av ett överutbud och svårigheter att få till finansiering. Detta verkar dock inte gälla för Aros Bostad, som produktionsstartat tre projekt i år.

Enligt Andersson medför Aros starka finansiella situation att man kan starta nya projekt utan så kallade byggkreditiv från bankerna. För en del konkurrenter kan det vara problematiskt att få byggkreditiv i dagens marknad då bankerna kräver att en majoritet av bostäderna ska vara sålda för att dessa lån ska beviljas. Det kan vara svårt i dagens läge då folk är mindre benägna att köpa på ritning.

Dagens överutbud beror på att gamla projekt som initierats under bostadsboomen för några år sedan fortfarande kommer ut på marknaden. När strömmen av nybyggda bostadsrätter sinar kan det gynna bolag som fortfarande har kapacitet att starta projekt, men det kan komma att dröja ett tag till innan så sker.

– Jag tror att vi har ett år framför oss innan överutbudet kommit ner till normala nivåer, säger Andersson.

Bland projekten Aros Bostad startat i år märks bland annat Link Järva Krog. I det projektet har Aros infört en förseningsgaranti, vilket Fastighetsnytt skrev om i förra veckan.

Oskar von Bahr