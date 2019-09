Efter Victoria Park – nu köper Vonovia Hembla

Tyska bostadsjätten Vonovia, som ifjol köpte upp Victoria Park, har gjort ett nytt nedslag på den svenska marknaden genom att för 12,2 miljarder kronor köpa Blackstones andel i Hembla.

Enligt ett pressmeddelande som släpptes vid klockan 7 på måndagsmorgonen har Vonovia ingått ett avtal med Blackstone (via olika dotterbolag) att köpa 69,3 procent av rösterna och 61,2 procent av kapitalet i Hembla, tidigare D. Carnegie & Co., till en kurs om 215 kronor per aktie. Affären kommer att följas upp med ett budpliktsbud på resterande aktier i Hembla men först när konkurrensmyndigheter har godkänt affären mellan Vonovia och Blackstone. Detta väntas ske i oktober eller november.

Det rör sig om lite drygt 6,1 miljoner A-aktier och 50,7 miljoner B-aktier som Vonovia köper och sammanlagt uppgår således köpeskillingen till 1,1 miljarder euro eller 12,2 miljarder kronor. Likviden kommer att erläggas i euro, skriver Vonovia.

I ett annat pressmeddelande skriver man att Hembla bestånd uppgår till 21 411 lägenheter som framförallt finns i Stockholm och då Victoria Parks bestånd huvudsakligen finns i Malmö, Stockholm och Göteborg (samt ett antal andra tillväxtorter, reds.anm.) så kompletterar bestånden varandra väl.

”Vi är långsiktiga ägare av hyresfastigheter och erbjuder attraktiva bostäder av hög kvalitet. Efter förvärvet av Victoria Park förra året har vi märkt att vår strategi att erbjuda våra hyresgäster hög kvalitet och en god boendemiljö har fullt stöd av våra svenska kollegor. Vår investering i Hembla kompletterar vår nuvarande närvaro i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att skapa värde för både hyresgäster och aktieägare, något vi uppnår genom vår långsiktiga expertis och våra heltäckande tjänster samt med bättre upphandlingar och finansiering. Med denna hållbara och mycket långsiktiga inriktning lever vi upp till vårt sociala ansvar,” skriver Vonovias vd Rolf Buch i en kommentar.

Sverrir Thór