C&W investerar i framtidsresearch

Cushman & Wakefield rekryterar Annika Edström i den nytillsatta rollen som Head of What’s Next. Annika kommer ha ansvar för Research & Insight och tillträder den 1 november. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annika kommer närmast från rollen som fastighetsekonom på Hyresgästföreningen. Hon har även deltagit i SCB:s Användarråd för statistik över mark och bebyggelse.

– Vår målsättning är att vi ska leda vår bransch i en ständigt föränderlig värld. Genom Annikas intåg hos oss kommer vi att kunna ge våra uppdragsgivare bästa insikterna för What’s Next. Vi kommer nu att knyta samman Sverige med den övriga internationella marknaden på ett sätt som är nödvändigt för framtiden, säger Karl Persson, vd på Cushman & Wakefield i Sverige, i ett pressmeddelande.

Den nya rollen kommer bland annat ha fokus på fastighetsbranschens kommande vägval och möjligheter. Annika kommer även att driva den digitala utvecklingen för bolagets tjänster inom analys och research i Sverige.

– Fastighetsbranschens inverkan på vår omvärld är idag omfattande och därav blir effekten av positiva nya vägval stor. Som Head of What’s Next vill jag vara med och lyfta olika typer av hållbarhetsfrågor och engagera aktörer på marknaden att vara attraktiva för investerare, hyresgäster och i sin roll som arbetsgivare i framtiden. Dessutom ser jag fram emot den här nya resan tillsammans med kollegorna på Cushman & Wakefield, säger Annika Edström, tillträdande Head of What’s Next i pressmeddelandet.

Ajda Dzambic