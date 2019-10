Bildspecial från nya Mall of Scandinavia

I lördags bytte Skandinaviens största shoppinggalleria namn till Westfield Mall of Scandinavia, vilket firades med pompa och ståt. På invigningen uppträdde världsartisten Rita Ora inför en stor och tapper publik som trotsade regnet. Vi har satt ihop en bildspecial.

Efter att Unibail-Rodamco köpte den australiensiska köpcentrumjätten Westfield 2017 har stora gallerior i London, Kalifornien och New York fått Westfield i sina namn.

I lördags stod Mall of Scandinavia, MoS, på tur, vilket firades med en stor fest och konsert med Rita Ora som framförde flera av hennes mest populära hits bland annat Let Me Love You, I would never let you down och Ritual.

– Lördagens uppträdande var bara det första av många storslagna upplevelser och vår ambition är att fortsätta engagera för att attrahera besökare, säger Lars-Åke Tollemark, vd för URW i Norden, till pressen.



Foto: URW



Foto: URW

Världsartisten Rita Ora uppträdde framför en stor skara fans som trotsade regnet.



Foto: URW

Det bjöds på mingel, mat och dryck för att fira invigningen.



Foto: URW

Ett stort fyrverkeri avslutade festligheterna.



Foto: URW

Westfield Mall of Scandinavia är ett av Unibail-Rodamco-Westfields, URW:s, främsta centrum i Sverige. Köpcentrumet ska präglas av Westfields ikoniska event, upplevelser, tjänster och samarbeten med internationella varumärken.

Röda mattan rullades fram. Under flera dagar bjuds besökarna på massor av unika erbjudanden, överraskningar och aktiviteter för att fira nypremiären. Nya tjänster för att ge besökare den bästa möjliga upplevelsen kommer att introduceras i alla köpcentrum. Lojalitetsprogrammet, med erbjudanden, nyheter och event kommer att heta Westfield Club och uppgraderas under 2019/2020. MoS har 224 butiker och restauranger, fördelade på cirka 100 000 kvadratmeter.

Det var det tionde och sista i raden av event som genomförts under september med anledning av introduktionen av det enda globala varumärket för shoppingdestinationer, Westfield, i Sverige, Frankrike, Polen och Tjeckien. Utöver Mall of Scandinavia har URW bytt namn på ytterligare nio köpcentrum i Europa.

Teresa Ahola