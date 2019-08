Vilken butik blir först med konsertlokal?

Butiksdöd och kulturskymning. Stadskärnorna är satta under press. Vad krävs för att vända trenden? Nya samarbeten och kreativitet, skriver Helena Olsson, stadsutvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Döden har kommit att bli ämnet för flera debatter om stadsmiljön under våren. Är det inte butiken så är det konsertlokalen eller staden som sägs tyna bort. Enligt Svensk Handel kommer 11 000 butiker att försvinna under de kommande tio åren. Vi på branschorganisationen Fastighetsägarna har tillsammans med HUI Research nyligen släppt färska preliminära siffror över den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga stadskärnor för 2018. Det framgår att försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt under 2018.

Nedbrutet på branscher synliggörs den förändring som de flesta av oss noterat när vi går på stan. Hotellnäringen gick bäst förra året och ökar fyra procent, tätt följd av kommersiell service (som gym, frisör och biografer). Samtidigt backar modehandelns försäljning med tre procent.

Måste ömsa skinn

Än lever Sveriges stadskärnor. Det vi ser är inte en död utan snarare en skinnömsning. Stadskärnorna växer i takt med att de ställer om utifrån kundernas förändrade beteenden och behov. Handeln kommer alltjämt att vara en central beståndsdel i våra stadskärnors erbjudande, men kanske inte lika dominant i den totala mixen. Stadskärnorna har genom tiderna anpassat sig till nya önskemål. Men anpassningen kommer inte av sig själv.

Det kommer att krävas ett utvecklat samarbete mellan kommuner, fastighetsägare och handlare. För att bygga så bra stadsmiljöer som möjligt kommer krävas att flera aktörer både kavlar upp och krokar ärmarna.

För det första, handlarna behöver hitta strategier för att möta insikten att det inte längre räcker inte med ett attraktivt produktutbud för att locka kunden till den fysiska butiken. De stora kedjorna som tidigare varit vana dragare kommer att fortsätta att se över sitt butiksbestånd och serviceinnehåll. Om vi blickar framåt kommer det vara lite längre mellan de stora detaljhandelskedjornas butiker i Stockholm. De stora handelsföretagen höjer tonläget i takt med svårigheten att få lönsamhet i de fysiska butikerna. I P1 hördes Clas Ohlsons VD hota med stängda butiker om de inte får sänkta hyror. Kicks gör analysen att det inte är lönsamt att ha butiker i både Mood och Gallerian.

Kombinera handel med upplevelser

Tidigare i år lyssnade jag till grundaren av Aviator Nation ett klädmärke vars butiker är ett skolexempel på den nya handelsgenerationen som kombinerar handel med upplevelser. Grundaren Paige Mycoskie hade många vänner som var musiker och som önskade en scen. Aviator Nation startade i Venice Beach och har nu åtta butiker. Butik fram och en scen bakom med livemusik. Sponsorsamarbeten som gör att allt är gratis (utom produkterna i butiken). Det behövs nytänk kring vad en butik är.

För det andra, handelns utmaningar är oundvikligen fastighetsägarnas utmaningar. Fastighetsägare spelar en viktig roll som möjliggörare av en levande stadskärna och behöver söka svar på frågor kring vilken utbudsmix som behövs i en stadskärna för att locka både hyresgäster och besökare – hur ska ytorna användas för att nyttjas bättre, hur nya affärsmodeller bättre kan möta den ständigt förändrade omvärlden och hur kan tomma butikslokaler i högre grad utnyttjas för att skapa liv genom popup-avtal för att testa vad som funkar i ett läge.

För det tredje, kommunerna har i och med både ansvaret för drift och skötsel av gator och torg samt planmonopol, ett betydande ansvar för att stadsrummet är tryggt och snyggt för att få folk att vistas i stadskärnan. Därutöver är det kommunens roll att skapa förutsättningar för fastighetsägare, handlare och andra näringsidkare, organisationer, eldsjälar och alla andra som vill vara med och bidra till den levande staden, att kunna göra det. Alla som bor i, verkar i och till och med besöker, en stad är med och formar den.

Levande städer är trygga städer

En levande stad har betydelse här och nu genom att bidra till en trygg stadsmiljö där människor vill vara. Det får positiva effekter på handel och servicenäringen, men kanske ännu mer centralt i ett större perspektiv för att locka företag att etablera sig och folk att vilja flytta till hit.

Under våren har en av de mest tongivande frågorna i kulturdebatten varit frågan om döden för mindre klubb- och konsertlokaler och därmed stadslivets död i Stockholm.

Vilken blir den första butik att öppna en scen i butiken?

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm