Nytt värderingsverktyg: promenad-data

Den nya tjänsten Footfall använder platsdata från din mobil för att värdera fastighetslägen efter hur många människor som rör sig där. Jacob Philipson, CEO på Datscha, tror att analysverktyget kommer att förenkla för uthyrningsmarknaden.

Den nya tjänsten som nu lanserar i en beta-version ger användare tillgång till detaljerad kartdata som visar hur folktätheten ser på specifika adresser och kvarter.

– Det är mikroläget som är det mest intressanta att titta på. Där kan man gå ner små celler à 20 meter och se att det kan vara stor skillnad på hur många personer som rör sig på en plats under lunchen en vardag jämfört med kvälls- eller helgtid, säger Jacob Philipson, CEO på Datscha till Fastighetsnytt.

Platsdatan köps in via ett brittiskt bolag som främst samlar in den från telefonoperatörer. Även aggregatorer används för datainsamling. Det är aktörer som samlar in information från andra datakällor, exempelvis från ett stall av appar.

– Vi har noll koll på vilka individer det gäller. Systemet är hundraprocentigt anonymiserat, säger Jacob Philipson.

Visar flöden specifika klockslag

Fastighetsnytt har fått en enkel demonstration av hur beta-tjänsten fungerar. En sökning på city i Stockholm visar att det kan skilja stort mellan hur många personer som passerar ena biten av ett gata med den nästföljande.

– Det är det här som är poängen, att kunna visa att bara några meter kan göra stor skillnad på hur attraktivt ett läge är. Det är ingen idé att ha en lunchrestaurang där det bara är hög trafik morgon och kväll, även om adressen har en hög rating när det gäller hur mycket människor som passerar per dygn, säger Jacob Philipson.

Släppt som beta-version

En första version av Footfall är som sagt släppt som beta. En fullversion ska finnas tillgänglig för alla med en Datscha-licens under hösten.

Jacob Philipson spår att Footfall kommer att förenkla för aktörer som sysslar med hyressättning och värderingen av lokaler.

– Det här borde kunna vara en stor hjälp för den som jobbar med prissättning oavsett om det gäller retailbolag, fastighetsbolag eller andra hyresgäster, säger Jacob Philipson.

Andreas Jennische