Hyr ut 25000 kvadratmeter i Köpenhamn

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR Wihlborgs

Wihlborgs har tecknat hyresavtal för totalt 25000 kvadratmeter med flertalet hyresgäster i Köpenhamn. Det samlande hyresvärdet uppgår till drygt 19 miljoner DKK, motsvarande nästan 27,5 miljoner kronor.

Uthyrningarna avser både befintliga och nya hyresgäster. Bland de nya hyresgästerna återfinns Infineon, RTC Transport A/S, Scandinavian Tobacco Group och Assa Abloy.

Infineon flyttade nyligen in på 1400 kvadratmeter i fastigheten Hørkær 16 i Herlev, strax utanför centrala Köpenhamn. Under hösten flyttar RTC Transport A/S in på 14500 kvadratmeter i fastigheten Abildager 8-14 i Brøndby och Scandinavian Tobacco Group i nya lokaler på 5000 kvadratmeter i Sandtoften 9, i Gentofte. Till sist flyttar Assa Bloy under 2020 in på 4000 kvadratmeter i fastigheten Broupvang 5d i Ballerup.

– Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut. Efterfrågan är god på moderna lokaler och vändningen i danska ekonomin som inleddes för några år sedan gör att framtidsutsikterna är goda, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter i ett pressmeddelande.

Ajda Dzambic