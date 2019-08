Hon inför rökstopp i alla nybyggen: “Rätt i tiden”

Det allmännyttiga bostadsbolaget Mölndalsbostäder har beslutat att rökförbud ska gälla i all nyproduktion. ”Det ligger rätt i tiden”, säger vd:n Marie Werner till Fastighetsnytt. Men enligt Hyresgästföreningens jurist är rättsläget osäkert.

Bolaget har beslutat om det totala rökstoppet i alla hyreshus som Mölndalsbostäder bygger från och med nu. Rökförbudet ska gälla såväl hyresgästerna som alla andra som kan tänkas besöka dem.

– I samband med det utökade rökförbudet på allmän plats som infördes i somras så känner vi att det är dags för oss att ta ett steg framåt och visa att vi stödjer detta, säger Marie Werner, vd på Mölndalsbostäder till Fastighetsnytt.

Rökning stör grannarna

Enligt Mölndalsbostäder ligger rökning på topp tre över de saker som hyresgästerna störs sig mest på hos sina grannar.

– Men vi gör det här enbart i nyproduktion. Vi blandar inte in regler om rökförbud i nya kontrakt i det befintliga beståndet. Då det annars blir skillnad på nya och befintliga hyresgäster, säger Marie Werner.

Hon är noga med att påpeka att rökare är lika välkomna att bo hos Mölndalsbostäder trots de nya hårda tagen mot rökningen.

– Man ska känna sig lika välkommen som alla andra under förutsättning att man följer reglerna, säger Marie Werner.

Om man som rökare flyttar in i ett av era nya hus, var får man röka?

– Man får gå på behörigt avstånd från huset så att man undviker att störa grannarna. Det blir en viss olägenhet om man vill bo i ett av våra nya hus och fortsätta röka, men man är självklart välkommen om man följer reglerna.

Enligt Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen i västra Sverige, är rättsläget kring rökförbud i bostäder fortfarande oklart.

– För några år sedan införde Göteborgs kommunala bostadsbolag Poseidon att införa rökförbud i för alla nya kontrakt. Då blev det olika avtalsregler som gällde för grannar i samma trapphus, vilket hyresnämnden slog ner på när det prövades. Att införa en regel som Möndalsbostäder gör, för all nyproduktion, blir rimligare, säger Ellinor Rapp.

Inte prövat i hyresnämnden

Men om en person flyttar in i ett rökfritt hus och sedan ångrar sig, börjar röka och hävda rätten att få göra det i sitt hem. Vad händer då? Enligt Ellinor Rapp kan man inte veta det förrän det prövats i hyresnämnden.

Marie Werner och Mölndalsbostäder är inte oroliga för att den nya inriktningen ska skapa problem.

– Om någon börjar röka så att det stör grannarna kommer vi att hantera det som en störning, inte som ett kontraktsbrott. Och om det skulle hända kan jag tänka mig att vi skulle se det som en allvarlig störning med tanke på att man skrivit på att följa reglerna, säger Marie Werner.

Första inflyttning 2020

Det första rökfria huset i Mölndalsbostäders bestånd byggs just nu. Uthyrningen inleds under hösten och de första hyresgästerna får sina nycklar någon gång under våren 2020.

– Det här har efterfrågats av så många hyresgäster genom åren. Och vi har fått så mycket positiv respons efter att vi gått ut med detta, säger Marie Werner.

Andreas Jennische