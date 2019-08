Helsingborg plågas av kackerlackor

Kriget mot kackerlackor fortsätter. Förra veckan stängde Espresso House på Knutpunkten i Helsingborg efter att en kund sett kackerlackor vid disken, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR Helsingborg Kackerlackor Wihlborgs

Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så är kackerlackor ett växande gissel för fastighetsägare, inte minst i landets storstäder. Nu rapporteras det om liknande fall även i Helsingborg, där Espresso House Knutpunkten fick stänga förra veckan för sanering.

– Vi har inte för avsikt att öppna innan vi kan konstatera att vi har utrotat problemet, säger Johan Lilienberg, distriktschef på Espresso House till Helsingborgs Dagblad.

Mats Åsberg på miljöförvaltningen i Helsingborg är nästan övertygad att kackerlackorna kommit in via beresta människors väskor, eftersom den funna arten normalt sett inte finns i Sverige, skriver tidningen. Trots att kackerlackor sprider sig fort så uppges läget vara under kontroll.

– Vi har inte fått några klagomål från andra verksamheter och vad vi har hört från fastighetsägaren har de inte upptäckt någonting. Förhoppningsvis blir det ingen spridning, säger Mats Åsberg till HD.

Det är Wihlborgs som äger Helsingborgs C, före detta Knutpunkten, som just nu genomgår ombyggnation som väntas bli klar 2020.

Teresa Ahola