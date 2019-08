Berghs lämnar City – flyttar in i Gasverket

Systembolaget, Klätterverket och nu Berghs. CA Fastigheter gör ny stor uthyrning i Gasverket och fler är på gång.

Gasverksområdet i Hjorthagen i Stockholm håller på att förändras från slutna industrikvarter till en ny stadsdel med fokus på kommersiella, kulturella och kreativa näringar.

CA Fastigheter har redan gjort ett antal uthyrningar i området, bland annat sk Systembolaget och Klätterverket flytta in. Nu har fastighetsbolaget även slutit avtal med välrenommerade skolan Berghs school of Communication. Skolan ska flytta in Hus 8, även kallat Reningshuset, en fastighet om cirka 3500 kvadratmeter.

Berghs tar hela byggnaden

Berghs får en egen fastighet som rymmer hela deras utbildningsverksamhet, kontor ett publikt café och samt en större event-lokal, skriver CA Fastigheter i ett pressmeddelande.

Berghs sitter idag i på Sveavägen i Stockholm City och ska flytta in i Gasverksområdet vid årsskiftet 2020/2021.

– För vår del är tillgänglighet viktig, och vi har letat efter ett nytt hem med cykelavstånd och bra kollektivtrafik. Andra kriterier är en dynamisk miljö, ett hållbarhetsperspektiv samt möjligheten att utveckla Berghs, säger Camilla Wallander, vd för Berghs i en kommentar.

Förlängda processer

CA Fastigheter har gjort ytterligare uthyrningar under sommaren på cirka 3500 kvadratmeter utöver Berghs.

– De andra uthyrningarna avser vi kommunicera så snart bolagen tillika våra nya hyresgäster har kommunicerat det internt, skriver Anders Nyström, chef för projektutveckling på CA Fastigheter i ett mejl till Fastighetsnytt.

Han bedömer efterfrågan på lokaler i området som god, men processen från första visning till signerat hyresavtal har tagit något längre tid än vanligt då fastigheterna fortfarande genomgår omfattades ombyggnationer.

Byggnaderna i området renoveras med bibehållen industriell karaktär. El- och vvs-installationer blir toppmoderna och ansluts till stadens fjärrvärme- och fjärrkylenät samt sopsugsanläggning. Fiber finns draget fram till varje fastighet.

New Property har agerat rådgivare för CA Fastigheters räkning i uthyrningen till Berghs.

FAKTA/Klara uthyrningar i Gasverksområdet

Systembolaget, öppnar hösten 2019

Klätterverket, öppnar hösten 2019

Bobergsskolan, öppnar hösten 2019

Andreas Jennische