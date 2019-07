Skanska får två USA-order för 1,6 miljarder

Skanska meddelar under tisdagsförmiddagen att bolaget fått in två nya order i USA. Uppdragsgivare är Seattle University respektive New York City Economic Development Corporation. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor.

Avtalet med Seattle University omfattar byggnationen av ett center för vetenskap och innovation vid deras campus i Seattle, Washington. Kontraktet är värt 83,5 miljoner dollar, motsvarande cirka 792 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 10 300 kvadratmeter och ska inhysa biologi-, kemi- och datavetenskapsprogram. Projektet startar i juli och är beräknat att vara färdigställt i april 2021.

I New York kommer Skanska att bygga strandpromenaden East Midtown Greenway åt New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). Avtalet är värt 94 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 892 miljoner kronor. Uppdraget omfattar en offentlig gång- och cykelväg längs östra floden mellan 53:e och 61:a gatan samt en gångbro vid 54:e gatan. Projektet påbörjas i september 2019 och planeras öppnas i början av 2022. Skanska har även tidigare fått uppdrag av NYCEDC och levererat ett antal projekt längs vattnet i New York.

Ajda Dzambic