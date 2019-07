Kräver tvångsflytt av Stena Metall

Kiruna kommun begär att regeringen tar i besittning industrianläggningen Stena Metall efter misslyckade förhandlingar med Stena som vägrar att stå för notan. Det skriver Dagens Industri och SVT Norrbotten.

Så här säger bolagets fastighetschef Martin Fast till Dagens Industri:

– Hela situationen är väldigt olycklig och påverkar vår verksamhet väldigt negativt. Vi kan inte bekosta flytten som kostar tiotals miljoner kronor. Det måste även finnas en annan tomt som vi kan söka miljötillstånd för.

Nu har förhandlingarna dock avstannat helt eftersom kommunalråd Gunnar Selberg (C) inte anser att skattebetalarna heller ska behöva stå för notan, varpå kommunen för första gången under processens gång tvingas koppla in regeringen för tvångsinlösen, rapporterar SVT Norrbotten.

Stena bedriver försäljning av stål och avfallsåtervinning på den nuvarande anläggningen på runt 50 000 kvadratmeter, men behöver flytta senast 2026 i samband med stadsomvandlingen i Kiruna.

Teresa Ahola