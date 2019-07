“Hållbarhet tas på större allvar i år”

Hållbarhet och klimatförändringar är de största ämnena på årets Almedalsvecka. Det säger arkitekten Yves Chanterau i vår enkät från mötesdagarna i Visby.

Hej Yves Chantereau, arkitekt och partner på Equator Stockholm. Vad har varit bäst hittills under Almedalsveckan?

– Jag råkade ramla in på ett seminarium igår där artisten och poeten Emil Jensen, experten och tidigare språkröret Åsa Romson samt författaren och samhällsdebattören Anders Wijkman samtalade på temat skam i klimatförändring. Det var väldigt bra och väldigt typsikt för hur det det fungerar här i Almedalen: man bara råkar trilla in i spännande samtal och seminarium.

Vilka är de stora samtalsämnena?

– Hållbarhet, klimatförändring och social hållbarhet. Frågorna har varit uppe på agendan tidigare, men i år ser vi ett större allvar och en ökad förståelse kring frågan.

Var hittar man dig i dag onsdag?

– På Business Arena, vår vd Annica Carlsson ska vara med i ett seminarium om hur liv och attraktivitet skapas i staden, vilket i sig också hänger ihop med hållbarhet.

Anders Carlén