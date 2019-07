Balder miljardköper i tre huvudstäder

Balder har tecknat avtal om att köpa sammanlagt fyra fastigheter i Stockholm, Helsingfors och London för totalt 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har köpt kontor och utbildningslokaler i Stockholm och London, samt hotell i Helsingfors. Samtliga fastigheter ligger centralt i huvudstäderna och har sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 28 000 kvadratmeter, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheten i London har tillträtts under kvartal två. Fastigheten i Helsingfors tillträds under kvartal tre och Stockholmsfastigheterna under kvartal fyra.

I Stockholm köper bolaget Domherren 1, tidigare Arkitekturskolan, av Akademiska Hus, samt Tre Vapen 7 på Gärdet. Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups är de största hyresgästerna.

