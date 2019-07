Året inleds med 20 affärer över en miljard

Sedan tidigare står det klart att transaktionsåret 2019 inletts starkt. Enligt nya siffror från Savills uppgår volymen till 94 miljarder kronor under det första halvåret.

Under årets andra kvartal omsattes fastigheter för närmare 50 miljarder kronor, enligt Savills en av de starkaste Q2-nivåerna som noterats. Volymen över det första halvåret är en ökning med 34 procent jämfört med förra året.

Mer än tjugo av halvårets affärer har haft ett underliggande värde som överstiger en miljard, vilket har lett till att den genomsnittliga affärsvolymen uppgår till hela 354 miljoner jämfört med 260 miljoner i genomsnitt under helåret 2018. Totalt genomfördes lite drygt 260 transaktioner under det första halvåret, vilket var en nedgång med strax under tjugo procent jämfört med motsvarande period året innan.

Nordiska investerare fortsatt nettosäljare

2019 är det tredje året i rad som svenska och nordiska investerare nettominskar, och har under 2019 nettosålt för 23 miljarder. De utländska köparna förvärvade för lite drygt 30 miljarder under halvåret, vilket kan jämföras med 43 miljarder för helåret 2018.

– De utländska investerarna är fortsatt mycket aktiva på den svenska marknaden och är numera aktiva inom samtliga delsegment på marknaden och letar aktivt efter nya investeringsmöjligheter, säger Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills i ett pressmeddelande.

Kontor och bostäder dominerade under det första halvåret, och stod för en fjärdedel av transaktionsvolymen.

Inom bostäder avsåg mer än 40 procent av transaktionsvolymen projekt under uppförande, vilket innebär att 2019 kommer bli ett nytt rekordår för försäljning av projektfastigheter.

– Bostadsprojekt och logistik kommer att notera nya rekordnivåer under året. Det enda segment där omsättningen var mer blygsam var avseende handelsfastigheter, vilket är en sannolik effekt av strukturomvandlingen inom detaljhandeln där allt mer av inköpen sker över nätet, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Maria Nordlander