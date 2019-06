White ritar om Stadshallen i Lund

White Arkitekter har vunnit Lunds kommuns arkitekttävling för utveckling och renovering av Stadshallen. Det vinnande bidraget, The stage is set, var en av totalt 60 förslag som lämnats in.

– Vi är otroligt glada och stolta över att få fortsätta med arbetet att utveckla Stadshallen. Med respekt för Anshelms arkitektur öppnar vi upp byggnaden mot staden, säger Rebecka Wijk, ansvarig arkitekt på White.

Juryns motivering lyder:

”The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling”.

– Det är min förhoppning att Stadshallen blir ett levande kulturhus, tillgängligt för alla åldrar och för möjligheter att uppleva och utöva olika kulturaktiviteter, säger juryns ordförande, kommunalrådet Inga-Kerstin Eriksson (C).

Redaktionen