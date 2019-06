Vissa idéer är inte bara idéer, de är hållbara idéer

Ordet hållbarhet har utan tvekan blivit ett begrepp som urvattnats en hel del det senaste decenniet och där green washing gjort sig gällande. Det har gått så långt att man inte riktigt kan urskilja vanliga idéer från hållbara idéer längre.

Hållbarhet har blivit något man gör lite bättre än vad man gjorde tidigare som exempelvis miljöcertifieringar med indikatorer som egentligen är hygienfaktorer eller nya mobilitetslösningar som delningsekonomiska elsparkcykeln VOI som stoltserar med noll utsläpp men går sönder på två månader. Dessa saker är inte hållbara. Hållbarhet är heltäckande och billig kollektivtrafik, slut på importerat kött samt köttskatt eller aktiv återbruk av allt från massor, byggmaterial till möbler och fast inredning. Strukturella förändringar.

En sådan hållbar idé är appen Loops Rocks samt tillhörande Loop Industries och det nystartade initiativet Hauly, som med sina digitala och logistiska lösningar försökte överbrygga det strukturella problemet vår bransch har kring avfall.

Som man läsa för någon vecka sen så är jag näst intill kategoriskt emot byggande och tycker att man ska bygga utifrån behov och inte spekulation (läs mer här). Verkligheten är dock den att det idag kommer fortsätta byggas onödigt mycket tills vi får till en hållbar förvaltningspolitik istället för dagens tillväxtfokuserade produktionspolitik.

Det byggs idag på ett sätt som gör att mellan 15-20 procent av allt byggmaterial till ett bygge slängs (Svedberg et al, 2012), där 92 procent av allt avfall består av massor (naturvårdsverket 2012) och där 80% av massorna har ett kommersiellt värde idag. Ser man till det stora hela så står byggindustrin för cirka 32 procent av allt avfall i Sverige och detta är helt ärligt katastrofala siffror för vår bransch.

Loop Rocks lyckades förena cirka 18 000 byggare i detta arbete, förmedla mer än 3,5 miljoner ton stenmaterial och massor bara under det gångna året och göra en besparing på mer än 15 000 ton koldioxidekvivalenter enligt deras egna beräkningar. Denna app har man nu från NCC’s sida valt att avveckla.

Loop Rocks är en så pass bra “idé” att den inte borde klassas som idé utan som en självklarhet i vår bransch. Den är dessutom, med sitt återbrukande av grus, sten och massor, en del av lösningen när det kommer till EU:s avfallsdirektiv samt miljöbalkens kap 15, dvs lagar och regler vi faktiskt måste förhålla oss till.

Idén ligger inte bara rätt i tiden, utan den förlänger mänsklighetens livstid på denna planet genom att minska exploaterandet av människor, djur och natur. Loop Rocks var på god väg att revolutionera vår otroligt smutsiga bransch och att inte försöka vidareutveckla den och göra den ännu mer kvalitetssäkrad, som varit en del av kritiken, är att inte bry sig om hållbarhetsfrågor.

NCC’s presschefen citeras i tidningen Breakit med att ha sagt:

“Sedan start var tanken att det skulle vara ett initiativ där vi skulle få in externa investerare för att ge Loop Industries bättre möjligheter att fortsätta växa, det har vi försökt få under en tid, men tajmingen har inte varit rätt. Eftersom verksamheten inte varit lönsam och det inte gick att få in externt kapital valde styrelsen i Loop Industries att lägga ner”.

Nu vet jag att avvecklingen redan är påbörjad och att det inte verkar finnas någon återvändo i detta skede från NCC’s sida, men låt inte denna idé som kan köpa oss så mycket tid, spara byggare så mycket pengar och minska vår branschs enorma ingrepp på vår natur, försvinna helt den 14e juni när avvecklingen sägs vara fullbordad. Den 15e juni förväntar jag mig se ett nytt initiativ som kan börja användas och som jag kan sprida vidare genom alla mina kanaler.

Loop Rocks var en hållbar idé! Idén måste leva vidare, kosta vad det kosta vad det kosta vill, och tajmingen var allt annat än fel och löste faktiskt branschens lagstadgade plikt.

Robin Rushdi Al-Salehi

Hållbarhetschef, IHUS