Första hyresgästerna till Sthlm 04 klara

Skanska har tecknat de första avtalen i projekt Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad. Nya hyresgäst är Universitetskanslerämbetet och Fazer Food Services.

De två uthyrningarna omfattar 3 200 kvadratmeter i lokalerna som totalt rymmer 12 000 kvadratmeter.

Sthlm 04 är en del av det större projektet Sthlm New som består av fyra projekt. Mest profilerat är höghuset Sthlm 01 som just nu är under uppförande.

– Sthlm New Creative Business Spaces, som när det är färdigställt kommer utgöra arbetsplats för närmare åttatusen människor, blir en plats att trivas och utvecklas på, säger Krister Lööw, som ansvarar för uthyrningen i Sthlm New.

