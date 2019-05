Tungt första kvartal för byggsektorn

Byggsektorn har haft det tungt under en längre tid i Stockholms län och så även under första kvartalet 2019. Enligt rapporten Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare befinner sig byggbranschen under sitt medelvärde och uppvisar negativa förväntningar på framtida anställningar.

– Egentligen har byggsektorn brottats med bekymmer sedan skärpningen av amorteringskravet och det ser inte ut att avta. Redan i dag är den dysfunktionella bostadsmarknaden ett stort problem som gör det svårare att flytta till huvudstadsregionen för exempelvis jobb eller studier och det bidrar till att vi har en ganska omfattande kompetenskris, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Redaktionen