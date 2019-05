Redito rekryterar tio personer

Under våren har Redito utökat organisationen och anställt tio personer för både sin svenska och finska verksamhet.

Bolaget uppger att rekryteringarna ska ses som ett led i att bolaget lagt om den externa förvaltningen till att i huvudsak omfatta teknisk och ekonomisk förvaltning.

Fredrik Bergkvist, tidigare Newsec, kommer leda ett nytt affärsområde, Commercial Management, tillsammans Laleh Poornasr tidigare Vasakronan, Mia Lagerqvist tidigare Deloitte och Joel Huotilainen tidigare Bo LKV Helsinki.

Axel Truc, tidigare Citycon, har anställts som Junior Investment Manager. Lina Lundström, tidigare Newsec, och Gustaf Leissner, tidigare Pilotage, går till Redito’s Project Management team. Andreas Törnqvist, tidigare Lidl och Jarmo Pulliainen, tidigare Caverion, har kommit in i rollerna som Head of Technical Management för Sverige respektive Finland. Till sist har bolaget även tagit in Charlotte Hegbart som Office Manager.

