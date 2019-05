Över 58 000 bostäder färdigställdes 2018

Totalt färdigställdes 58 371 lägenheter förra året. 42 844 av dessa var i lägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är 20 procent fler än 2017 och det högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter stod klara.

De flesta lägenheterna är hyresrätter, 52 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 48 procent bostadsrätter.

I 16 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2018 än under året innan. 54 procent av de färdigställda lägenheterna finns utanför de tre storstadsområdena. Det är första gången sedan 1997 det fler bostäder har byggts utanför storstadsområdena än inom dessa.

Uppsala län har flest nybyggda lägenheter per invånare, 9,7 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. I Västernorrlands län färdigställdes 1,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Redaktionen