NCC lägger ner Loop Rocks

NCC lägger ner bolaget Loop Industries, med bland annat appen Loop Rocks. Techföretaget har inte lockat externa investerare som från början var tänkt.

Under 2016 lanserade NCC appen Loop Rocks, en öppen plattform för effektivare hantering av sten, jord och andra sekundära fyllnadsmassor på byggarbetsplatser, både mellan företag och privatpersoner. Genom tjänsten har material kunnat fraktas mellan arbetsplatser istället för att hamna på deponi. Tjänsten lanserades därefter också i Finland, Danmark och Norge. Tjänsten har använts av såväl byggbranschens stora aktörer som privatpersoner.

Under 2018 startade NCC upp ett nytt bolag, Loop Industries, som utöver Loop Rocks även innehöll Hauly – en app för transporter av byggmaterial och Loop Rocks Express som kopplade täkter till Loop Rocks nätverk för att kunna erbjuda nytt material utöver massorna som “loopats” mellan byggarbetsplatser. Vd för bolaget blev Anders Torell.

På måndagen kom beskedet på Loop Rocks Facebooksida att Loop Industries kommer att läggas ner den 14 juni.

“Verksamheten i Loop Industries kommer att avvecklas den 14 juni 2019. Det betyder att följande tjänster och marknadsplatser upphör:

– Loop Rocks – en marknadsplats för stenmaterial och fyllnadsmassor

– Loop Rocks Express – e-handel för stenmaterial riktad till konsumenter och mindre företag i Stockholmsområdet

– Hauly – digital beställningstjänst för transporter inom bygg- och anläggning

– Hauly Plus – digitalt rapporteringssystem med BEAst-stöd för åkerier och beställare”

För den digitala nyhetssajten Breakit berättar NCC:s presschef Anna Trane att det är uteblivna investeringar som lett till att techbolaget nu läggs ner.

– Sedan start var tanken att det skulle vara ett initiativ där vi skulle få in externa investerare för att ge Loop Industries bättre möjligheter att fortsätta växa, det har vi försökt få under en tid, men tajmingen har inte varit rätt. Eftersom verksamheten inte varit lönsam och det inte gick att få in externt kapital valde styrelsen i Loop Industries att lägga ner, säger hon.

Anders Siljevall